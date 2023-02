Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Videobellers krijgen nu de ideale functie op WhatsApp voor iPhone

WhatsApp voor iPhone heeft een fijne functie te pakken, die bedoeld is voor mensen die graag videobellen binnen de app. Vind je het irritant dat je dan eigenlijk ondertussen geen andere dingen kunt doen op je smartphone? Dan hebben we goed nieuws: de picture-in-picture-modus is namelijk beschikbaar.

Met een picture-in-picture-modus is het mogelijk een app in een klein venster op je smartphone te gebruiken. Dat zwevende venster hangt dan voor andere apps. Zo kun je in het geval van WhatsApp iemand nog steeds zien, terwijl je ondertussen je mail checkt bijvoorbeeld. Je kunt in principe gewoon doen wat je wil op je iPhone.

WhatsApp op iPhone krijgt handige optie

Gebruikers van de iPhone-app FaceTime zijn hier al bekend mee. Die app biedt namelijk al een tijdje picture-in-picture-modus aan. Je aandacht is dan wellicht niet meer honderd procent bij het gesprek, maar als iemand een link stuurt naar een site of video, dan kun je die checken. En hoef je het gesprek dus niet te onderbreken.

Dit kan allemaal handig zijn voor je werk, mocht je je collega’s vaak spreken op WhatsApp. Maar voor priv├ęgesprekken is het ook tof, natuurlijk. Deelt iemand een lekker recept of een grappige video? Dan kun je het daar meteen met diegene over hebben. Dat is wel zo fijn, zonder enige onderbreking op je iPhone.

Hoe kom je aan de update?

En het goede nieuws is: je hebt hier geen b├Ętaversie voor WhatsApp op iPhone voor nodig. Soms komt het voor dat dergelijke, toffe functies alleen voor testers beschikbaar zijn. Maar in dit geval kan iedereen meteen meegenieten. Je hoeft alleen maar app-versie 23.3.77 te downloaden vanuit de App Store.

Hier staat wel een kanttekening bij. Mocht je WhatsApp al op je iPhone hebben staan, dan kan het enkele weken duren voordat je de update ontvangt. Het bedrijf rolt de update namelijk geleidelijk aan uit. Maar als je dan eindelijk aan de beurt bent, dan weet je zeker dat de optie meteen goed werkt.

9to5Mac