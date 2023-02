Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Twee jaar zonder update: deze Apple-producten staan al even stil

Deze week nog hebben een aantal Apple-producten een ‘verse editie’ ontvangen. Maar er komen steeds meer oudere producten bij die al twee jaar geen opfrisser hebben gehad. Dit lijstje van producten lijkt door Apple in vergetelheid geraakt. Of knalt het bedrijf binnenkort met een groot aantal geüpdatete hardware?

Van een flinke hoeveelheid Apple-producten komt vrijwel elk jaar een nieuwe versie uit. Maar een aantal zijn nog precies hetzelfde als wanneer je ze twee jaar geleden kocht.

Geen update van Apple maar zeker niet oud

Nu hoef je natuurlijk deze producten niet meteen naar de vuilnisbak te brengen. Veel ervan functioneren nog volledig naar behoren. En niet iedereen heeft de luxe om het nieuwste van het nieuwste in huis te halen. Dus het wachten op een update kan nog steeds prima.

Deze onderstaande producten hebben al in twee jaar geen aandacht en een nieuwe versie meer gekregen.

Apple Pencil

De tweede generatie Apple Pencil kwam uit ten tijde van de iPad Pro in 2018. Dat maakt het magische stokje nu zo’n 4,5 jaar oud.

Een belangrijke functie van de Apple Pencil van de tweede generatie is dat hij magnetisch wordt bevestigd aan geselecteerde iPads voor draadloos opladen. Ook kan je schakelen tussen tekengereedschappen en kwasten binnen apps zoals Notities door tweemaal op de ingebouwde touch-sensor van de Apple Pencil te tikken.

Er zijn totaal geen geruchten wanneer er eventueel een nieuwe versie van de Pencil komt.

Apple Mac Pro

Deze machine is inmiddels drie jaar oud en is de laatste op Intel-gebaseerde desktop van het bedrijf. Nog dit jaar wordt verwacht dat de high-end desktops worden bijgewerkt met Apple’s M2 Ultra-chip, waardoor het de snelste Mac ooit wordt, en feitelijk dus een geheel nieuwe machine.

Pro Display XDR

Als je de Pro Display XDR in levende lijve ziet, snap je wellicht waarom er nog geen nieuwe versie is uitgebracht. Hij werd in december 2019 samen met de Mac Pro uitgebracht, waardoor het meer dan drie jaar oud is. Maar geloof ons, dat zie je er niet aan af.

In december zei Mark Gurman van Bloomberg dat Apple werkt aan meerdere nieuwe externe monitoren, waaronder een bijgewerkte versie van de Pro Display XDR die zal worden uitgerust met een Apple Silicon-chip, net zoals de goedkopere Studio Display een A13 chip heeft. Wanneer die het levenslicht ziet is niet bekend.

AirPods Pro Max

Je zou het bijna vergeten maar het is alweer twee jaar geleden dat Apple’s AirPods Pro uitkwam. Apple’s over-ear koptelefoon heeft sindsdien geen hardware-updates ontvangen en blijft stevig geprijsd (629 euro).

Dat Apple werkt aan een nieuwe versie werkt is natuurlijk geen verrassing, maar het zal volgens kenners pas in 2025 zijn tot die headset het levenslicht ziet.

HomePod mini-update

Apple heeft onlangs nog een nieuwe versie van de HomePod uitgebracht, maar op een nieuwe versie van de mini moeten we nog altijd wachten. De handige speaker kwam in 2020 uit.

Het valt te verdedigen dat de HomePod mini in ieder geval tussen nu en een jaar nog geen nieuwe versie nodig heeft. Met kleine updates en nieuwe functies weet Apple nog steeds het onderste uit de kan te halen.

Van welk Apple-product zou jij sowieso wel een nieuwe, geüpdatete versie willen zien?