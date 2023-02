Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Simpel trucje onthult apps die je iPhone het meest leegslurpen

Een snel leeglopende batterij is een enorm frustratiepunt voor smartphone-eigenaren. Ook iPhone-gebruikers kunnen hiermee te maken hebben. Gelukkig is er een handig én simpel trucje om erachter te komen welke apps je telefoon leegslurpen.

Niemand zit te wachten op een (vrijwel) lege batterij. Vooral niet als je onderweg bent of geen oplader bij de hand hebt. Daarom is het goed om eens kritisch te kijken naar de energievretende apps op je iPhone. Daar is een handig trucje voor.

iPhone: deze apps vreten je batterij leeg

Op je iPhone zie je precies welke apps de boosdoeners zijn. Ga naar de instellingen van je toestel en tik op Batterij. Scrol vervolgens iets naar onderen. Bij Batterijgebruik per app staan bovenaan de grootste batterijslurpers.

Via Toon activiteit zie je hoelang je een bepaalde app hebt gebruikt in de afgelopen 24 uur of 10 dagen. Zo krijg je een beter beeld van de apps die buitengewoon veel van je batterij wegsnoepen. Die apps wil je natuurlijk liever zo min mogelijk op je iPhone hebben.

Hoe langer je een app gebruikt, hoe meer energie deze uiteraard kost. Maar soms staan er ook apps op je iPhone die juist op de achtergrond veel batterijsap opslurpen. Staan er apps (hoog) in de lijst die je amper gebruikt? Verwijder ze dan direct. Alle beetjes helpen!

Zo verleng je de batterijduur

Nu je weet welke apps je iPhone het snelst leegslurpen, is het tijd om er iets aan te doen. Dat kan onder meer door de app compleet te verwijderen, maar dat is misschien iets te drastisch. Gelukkig is er een andere oplossing.

Je kunt namelijk ook Ververs op achtergrond uitzetten voor zo veel mogelijk apps. Deze instelling vind je via Instellingen bij Algemeen. Apps halen continu nieuwe informatie op en sturen je soms zelfs notificaties. Leuk en aardig, maar niet zo goed voor de batterij. Schakel het bij veel apps uit, dat scheelt weer wat procentjes.

Daarnaast kun je batterij besparen door de schermhelderheid lager te zetten, regelmatig software-updates uit te voeren en je toestel eens in de zoveel tijd opnieuw op te starten. Houd er ook rekening mee dat de batterijcapaciteit van je iPhone met de jaren afneemt. Het kan zomaar dat je smartphone daardoor minder lang meegaat dan toen je hem kocht.