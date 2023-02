Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wat volgens Apple CEO Tim Cook op dit moment mis is met de iPhone 14

Het is niet alsof Apple mag klagen over de inkomsten in het eerste kwartaal, maar toch vallen de resultaten relatief tegen. CEO Tim Cook stelt dat het vooral komt door tegenvallende verkoopcijfers van de iPhone 14. Maar hoe komt dat?

In een call met analisten over Q1 gaf Tim Cook ruiterlijk toe dat de verkoop van de iPhone 14 tegenvalt, en dan vooral die van het Pro-model. Hij stelt dat het de schuld is van problemen met de leveringen van onderdelen. Dat had natuurlijk ook invloed op het aantal verscheepte iPhones.

Apple’s iPhone 14 verkoopt minder goed dan de iPhone 13

Het verschil tussen inkomsten door de verkoop van de iPhone 13 ten opzichte van de 14 is significant. Zo wist het bedrijf in het eerste kwartaal met de iPhone 13 zo’n 71,63 miljard dollar binnen te harken. De iPhone 14 staat daarbij in schril contrast met ‘slechts’ 65,78 miljard dollar.

Critici stellen dat de verkoop van de nieuwe Apple iPhone wellicht ook tegenvalt omdat de sprong naar het nieuwe toestel niet bepaald baanbrekend was (op bijvoorbeeld Dynamic Island na). Toch zegt Cook dat het toch echt komt door een flink tekort tijdens de feestdagen, waarin de verkoop van een nieuwe iPhone normaal gesproken door het dak gaat.

De analisten vroegen Apple ook of een tekort aan juist het vlaggenschip, de 14 Pro, ervoor zorgde dat consumenten ‘dan maar’ een andere iPhone kochten. Ook werd geopperd dat ze wellicht hun aanschaf en masse uitstelden of zelfs bestellingen cancelden.

Cook stelt: geen reden tot paniek

Cook had daar niet echt een antwoord op. “Ik heb die cijfers niet om dat te onderbouwen. Maar ik denk dat jullie kunnen zien dat Apple op de markt hoe dan ook wederom gegroeid is in het laatste kwartaal van vorig jaar”, aldus de CEO van Apple.

Verder is Cook van mening dat het gedonder met productie, voorraden en levering nu is opgelost. Iedereen die nu een iPhone 14 Pro aanschaft, deze in Q2 keurig op tijd geleverd krijgt.

We zijn dan ook benieuwd of er alsnog een tweede golf van positieve cijfers van Apple komt. Het is niet uitgesloten dat consumenten wellicht alsnog overstag gaan en de 14 (Pro) aanschaffen in Q2.