Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Grote aandeelhouder van Apple wil dat Tim Cook en Al Gore uit het bestuur stappen

De National Legal and Policy Center (NLPC) wil zijn macht als aandeelhouder gebruiker om zowel Tim Cook als Al Gore uit de raad van bestuur van Apple te krijgen. Dat moet ook al snel gaan gebeuren. De eerstvolgende vergadering voor aandeelhouders vindt op 10 maart plaats; dan horen we ongetwijfeld meer over het verloop.

Over een paar weken vindt de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Apple plaats en meestal gebeuren daar geen interessante dingen. Aandeelhouders kunnen stemmen op nieuwe voorstellen of iemand aanwijzen als nieuw raadslid. Vaak staan deze vergaderingen in het teken van saaie, administratieve handelingen.

Tim Cook weg als bestuurslid bij Apple?

Maar de aankomende vergadering lijkt minder suf te worden, aldus Fox Business. De NLPC wil voorkomen dat Apple-CEO Tim Cook opnieuw aangewezen wordt als bestuurslid. En dat is niet het enige wat de non-profitorganisatie wil: die wil namelijk ook meer informatie over de zaken die Apple in China doet.

De NLPC wil graag volledig weten wat Apple allemaal uitspookt in China en wat de risico’s van daar zakendoen doen is. Ook wil de organisatie de volledige bevoorradingsketen in beeld hebben. Of dat allemaal gaat lukken is een tweede, maar als aandeelhouder mag je dat soort dingen gewoon vragen.

En hoe zit het met Al Gore?

Naast Tim Cook moet ook Al Gore het ontzien. De NLPC wil Gore namelijk ook weghebben uit de raad van bestuur. De man was aanvankelijk “nooit geschikt om genomineerd te worden voor deze positie”. Dus dat hij daar al twintig jaar zit (hij trad binnen in 2003), is volgens de organisatie “absurd”.

“De enige kwalificatie die Gore had, was dat hij voldeed aan Apple’s twijfelachtige criteria aangaande de opwarming van de aarde. Hij raakte daar snel over in paniek. De term, referend aan ‘global warming‘, is zo onderuit gehaald dat we het inmiddels hebben over klimaatverandering”. Bovendien heeft Al Gore veel doemvoorspellingen gedaan die allemaal niet uitkwamen.

Fox Business