Apple TV+ geeft eindelijk releasedatum Ted Lasso seizoen 3

Ted Lasso is de hitserie op Apple TV+. Veel kijkers kijken dan ook uit naar het derde, en laatste, seizoen van de serie over de American Football-trainer van AFC Richmond. Deze komt sneller dan je verwacht naar Apple TV+.

Het eerste en tweede seizoen van Ted Lasso hebben flink indruk gemaakt op het grote publiek. Eigenlijk kun je zelfs zeggen dat de serie bepalend is voor Apple TV+, omdat het de eerste echt grote knaller is. Natuurlijk heeft The Morning Show al eerder een Golden Globe gewonnen, maar dat staat in het niet met alle prijzen waarmee de komedie er vandoor is gegaan.

Ted Lasso seizoen 3 komt op Apple TV+

We wachten al een flinke tijd op Ted Lasso. De laatste aflevering van seizoen 2 dateert alweer van 8 oktober 2021. Hoog tijd voor nieuwe afleveringen dus en die komen sneller dan je denkt.

Het is al een hele tijd stil rondom Ted Lasso, maar Apple maakt nu bekend wanneer we de eerste aflevering van het derde seizoen kunnen verwachten. Deze is vanaf woensdag 15 maart te zien. Daarna volgt elke week een aflevering.

In totaal bestaat het derde seizoen van Ted Lasso uit 12 afleveringen. De grote vraag is of dit echt het laatste kunstje van de coach van AFC Richmond wordt. De makers hebben al meerdere keren laten doorschemeren dat na drie seizoenen de koek op is.

Toch is er iets opvallends te lezen in het persbericht van Apple. Nergens staat het ‘laatste’ in het bericht. Apple heeft dus mogelijk net zoals wij nog hoop op nog een seizoen, ook al lijkt het onwaarschijnlijk.

Dir zien we in het nieuwe deel

Natuurlijk wil je weten wat we kunnen verwachten in het derde seizoen van Ted Lasso. Apple TV+ beschrijft het als volgt: “In het derde seizoen wordt het pas gepromoveerde AFC Richmond belachelijk gemaakt, omdat de media voorspelt dat het team laatste wordt. Vooral omdat Nate, die gezien wordt als het grote talent, is overgestapt naar West Ham United.

In de nasleep van het omstreden vertrek van Nate neemt Roy Kent de rol over van assistent coach, naast Beard. Terwijl Ted Lasso blijft worstelen met de druk als coach, heeft Roy zijn eigen problemen. Ondertussen is Rebecca gefocust op het verslaan van Rupert en Keely. Alles lijkt dus zowel binnen als buiten het veld uit elkaar te vallen.” Ted Lasso moet dus flink aan de bak.