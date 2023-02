Apple komt met Ted Lasso-ijs, maar dat is by far niet het vreemdste

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het is niet ongebruikelijk dat techbedrijven een samenwerking aangaat met andere bedrijven. Zo hebben bijvoorbeeld Honda en Sony tijdens de CES de Afeela getoond (in de volksmond de PlayStation Car genoemd). En wist je dat er een KFC-smartphone van Huawei bestaat? Ook Apple heeft zich wel eens aan een samenwerking gewaagd. Check dit Ted Lasso-ijs en vijf andere voorbeelden.

Soms gaan bedrijven een langdurige samenwerking aan. Dat kan bijvoorbeeld een speciale productlijn zijn en soms zijn die samenwerkingen ter promotie of als stunt bedoeld. Ook Apple heeft dit soort dingen gedaan en wij hebben vijf van de raarste of bijzonderste samenwerkingen gevonden.

Apple waagt zich aan Ted Lasso-ijs

Tijdens de Apple TV+-show Ted Lasso eet voetbalclubeigenaar Rebecca flink hoeveelheid koekjes weg die Ted Lasso voor haar bakt. Ooit afgevraagd hoe deze smaken? Als je in de VS woont kan je in ieder geval vanaf 2 maart bij het ijsketen Jenni’s Splendid Ice Creams een Jeni’s x Ted Lasso: Biscuits with the Boss scoren, ter ere van de eerste aflevering van de show.

#1 Apple duwde U2 door je strot

Degene die we zouden willen vergeten maar niet kunnen, is de dag waarop Apple-gebruikers plotseling een heel nieuw U2-album op onze apparaten hadden, of we het nu wilden of niet.

Op 9 september 2014 schonk Apple het nieuwe album Songs of Innocence van U2 aan iedereen met een iTunes-account. Eigenlijk werd het ons opgedrongen; we hadden geen keuze in de zaak. Apple leek verrast door de backlash, maar gaf dapper instructies over hoe het album kon worden verwijderd. Ze hadden natuurlijk ook kunnen kiezen voor de optie om het album te downloaden, maar goed.

#2 Apple’s gouden Earpods

In 2013, toen Jony Ive de senior vice-president van design was bij Apple, werkte hij samen met ontwerper Marc Newson om enkele unieke items te maken. Hiermee wilden ze geld in te zamelen voor PRODUCT(RED), de liefdadigheidsinstelling die wordt geleid door Bono van U2.

Een van de resultaten van deze samenwerking was de EarPods van massief roségoud van Apple, die werden verkocht door veilinghuis Sotheby’s in New York. Sotheby’s schatte dat de blingy EarPods tussen de 20.000 en 25.000 dollar zouden worden verkocht. Maar ze gingen uiteindelijk voor een verbazingwekkende 461.000 dollar over de toonbank.

#3 Wist je dat het bedrijf een camera heeft gemaakt?

In de beginjaren van digitale fotografie maakte Apple een digitale camera genaamd QuickTake. De Apple QuickTake 100 werd voor het eerst getoond op de Tokyo Macworld in 1994 en later dat jaar uitgebracht.

De eerste twee modellen, de 100 en 150, werden gebouwd door Kodak; het derde en laatste model, de 200, werd gebouwd door Fujifilm. Wat kreeg je voor je $749? De QuickTake 100 had een ingebouwde flitser maar geen focus-, belichtings- of zoomregeling. Oh en er pasten maximaal acht foto’s op met een resolutie van 640×480 of 32 foto’s op 320×240 (of een mix van beide).

#4 Apple x Victorinox: Apple Swiss Army Knife

Oké, deze is niet zo raar, maar wel cool. Terwijl de iPhone met zijn vele functies is beschreven als een ‘modern Zwitsers zakmes, bestaat er een daadwerkelijk Apple Swiss Army Knife. Het kwam uit in het begin van de jaren 90, en het is eigenlijk gewoon een normaal Zwitsers zakmes met een Apple-logo aan één kant.

#5 De Disney-pin

Zoals alle Disney-pinverzamelaars weten: hoe zeldzamer de pin, hoe waardevoller. Deze pin brengt zeker een aardige duit op. In 1991 ontwierp Bruce Gordon, Creative Director van Walt Disney Imagineering, deze schattige pin specifiek om te geven aan leden van de Macintosh User Group bij Disney-studio’s.

Hoewel de pin goed werd ontvangen door de ontwerpers, trok het management van Disney de pinnen snel terug. Waarom? Disney wilde de schijnbare aanbeveling van Mac-computers door Mickey verwijderen. De pinnen werden later opnieuw uitgebracht als The Mac Club, maar het is het eerdere ontwerp waar verzamelaars naar hunkeren. Zo’n pin duikt op eBay op voor forse bedragen.

Welke andere samenwerkingen vond jij raar of juist heel tof?