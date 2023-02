Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wanneer het HomePod-antwoord van Sonos waarschijnlijk verschijnt

Dat Sonos aan een nieuwe set speakers werkt, is geen nieuws meer te noemen. De audiofabrikant heeft de aanstaande modellen al een keer eerder van een teaser voorzien. Nu is eindelijk bekend wanneer we de luidsprekers mogen verwachten. Zoals het er nu naar uitziet, hoeft dat niet lang meer te duren.

Over welke speakers we het hebben? De Sonos Era 100 en Era 300. Dit zijn luidsprekers die beschikken over zowel Wifi als Bluetooth. Ook kun je apparaten via de USB-C-verbinding aansluiten. The Verge meldt dat het bedrijf beide speakers in maart wil uitbrengen, twee maanden nadat de Apple HomePod dus verscheen.

Sonos Era 100 en Era 300

Allebei de Sonos Era-speakers hebben ondersteuning voor Wifi 6 en Bluetooth 5.0, evenals AirPlay 2. Mocht je een apparaat via de USB-C-aansluiting willen aansluiten, dan heb je daar een speciale adapter voor nodig. Die moet je dan los aanschaffen. Datzelfde geldt voor de optionele ethernetpoort.

De Sonos Era 300 is de duurste variant, met ondersteuning voor ruimtelijke audio. Het model beschikt over zes drivers, die allerlei kanten op gericht staan. Je kunt ruimtelijke audio via Amazon Music Unlimited streamen. Het bedrijf heeft vooralsnog geen overeenkomst met Apple kunnen maken over Dolby Atmos-content.

En hoe zit het met de Era 100?

Over de Era 100 weten we momenteel vrij weinig. Naar verluidt heeft deze speaker geen ondersteuning voor Spatial Audio. Ook zouden er geen drivers zijn die naar boven wijzen. Wel zou er een tweede tweeter aanwezig zijn, waardoor stereogeluid beter tot z’n recht komt. Ook is mogelijk de mid-woofer vrij fors.

Voor beide speakers heb je de keuze uit verschillende stemassistenten. Je kunt kiezen uit Sonos Voice Control of Amazon Alexa. Het is nog niet duidelijk of de Google Assistent aangeboden wordt. De Era 300 moet 450 dollar gaan kosten, terwijl de Era 100 250 dollar kan gaan kosten. Dat is omgerekend 422 en 234 euro, zonder btw.

