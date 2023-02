Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Sonos geeft binnenkort antwoord op HomePod met twee nieuwe speakers

Sonos maakt misschien wel de beste speakers in huis. Binnenkort heb je zelfs nog meer keuze, want het audiobedrijf komt nu met de Era-lijn, de slimme speaker waarmee het de concurrentie wil aangaan met de HomePod van Apple.

Apple kwam vorige week met de HomePod. De slimme high-end speaker van Apple die meer te bieden heeft dan de mini. Sonos opent nu meteen de aanval, want de HomePod krijgt concurrentie van het bedrijf. Sonos komt met de Era 100 en Era 300, meldt The Verge.

Sonos komt met nieuwe modellen

Toch moet je nog wel even wachten op de ‘HomePod-killer’ van Sonos, want voorlopig komt die nog niet uit. De speakers die eerder nog onder codenamen Optimo en Optimo 2 door het leven gaan, moeten volgens het medium over een aantal maanden verschijnen.

De Sonos Era 100 en 300 krijgen een compleet nieuw design. Ze lijken dus niet op voorgaande Sonos-modellen. Bovendien moeten ze het beste geluid tot nu toe kunnen afspelen. Er is nog niet heel veel bekend over de speakers, maar toch weten we wel al wat van de 300. Zo gaat deze spatial audio en Dolby Atmos ondersteunen. Dat laatste doet de HomePod dan weer niet.

De twee zijn overigens niet de enige speakers waar Sonos op dit moment aan werkt. Het merk komt ook met een tweede generatie van de Move. De eerste dateert alweer uit 2019 en dus vindt het bedrijf het tijd voor vernieuwing.

Era 300 of toch de HomePod?

Hoewel het logisch is om de Sonos Era-lijn meteen te vergelijken met de HomePod van Apple, gaat vooral de prijs het grote verschil maken. Helaas weten we nog niet hoeveel de Era 100 en 300 gaan kosten, maar veel goedkoper zullen ze waarschijnlijk niet zijn.

Het loont dus goed om te bedenken wat je precies wil. Ben je alleen op zoek naar een slimme high-end speaker met hifi-audio, die je Apple-producten ondersteunt, dan is de HomePod je beste vriend. Wil je er eentje die Dolby Atmos ondersteunt en daarnaast ook van plan bent om je Sonos audio-setup later nog uit te breiden, dan kun je beter voor de Era gaan.