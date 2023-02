Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Samsung, Google en Qualcomm willen Apple-VR het nu al moeilijk maken

Samsung mag dan wel afscheid genomen hebben van de Gear VR-producten, dat betekent niet dat het bedrijf klaar is met mixed reality. De Zuid-Koreaanse fabrikant slaat namelijk de handen ineen met zowel Google als Qualcomm. Ze willen een bril maken die de concurrentie kan aangaan met Apples producten.

Wanneer we het over technologische brillen hebben, dan horen daar drie populaire termen bij: mixed, augmented en virtual reality. Die termen worden ook wel eens samengevoegd onder de parapluterm extended reality, of XR. Dan klinkt de potentiële naam van Apples extended reality-bril ineens veel logischer.

Samsung, Google en Qualcomm vs. Apple

Die bril krijgt het straks nog zwaar te verduren, blijkt uit berichtgeving van de Washington Post. Samsung werkt namelijk met Google en Qualcomm aan een eigen XR-bril. Qualcomm is verantwoordelijk voor de processor, terwijl Google het deel van de software op zich neemt. Een stevige samenwerking, dus.

Zowel Samsung als Google hebben al eens eerder geprobeerd de markt te betreden. Het Zuid-Koreaanse bedrijf met de Gear VR (voor virtual reality) en het Amerikaanse bedrijf met de Glass (voor augmented reality). In beide gevallen trokken de ondernemingen jaren geleden de stekkers uit de projecten.

Tijd voor een tweede poging

Ondanks het feit dat de markt momenteel worstelt (er vallen veel ontslagen op XR-afdelingen bij techbedrijven), doen de fabrikanten nu een nieuwe poging. Samsung moet toch wat, nu ook blijkt dat de smartphonetak minder goed scoort dan voorheen. Het heeft dus andere of extra inkomstenbronnen nodig.

Ondertussen hebben we nog niets officieels voorbij zien komen van de Apple XR-bril. Wel heeft het bedrijf veel kunnen investeren in VR en AR, dankzij iPhones en iPads die beschikken over LiDAR-systemen. De verwachting is dan ook dat Apple de bril ergens dit jaar aankondigt, en mogelijk ergens volgend jaar uitbrengt.

