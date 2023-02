Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Safari-extensie voor je Mac maakt einde aan irritante YouTube-feature

Laten we eerlijk zijn: we kunnen niet zonder YouTube. Of je nu de trailer van de nieuwste film wil zien, of juist een schattig kattenfilmpje: het platform is het juiste adres. Toch is er een grote ergernis, maar die wordt nu aangepakt door een nieuwe Safari-extensie voor jouw Mac.

Sinds december van 2020 is er een nieuwe feature voor YouTube uitgekomen, waar de meningen nogal over verdeeld zijn. Ik heb het natuurlijk over YouTube shorts, de TikTok-kloon waarmee het platform de concurrentie aan wil gaan met het Chinese medium.

Een einde aan jouw YouTube-frustratie op je Mac

Er zal natuurlijk best een gebruikersgroep voor zijn, maar zelf zit ik niet echt op de Shorts te wachten. Op YouTube kom je natuurlijk vooral voor de wat langere video’s. Een lange tijd waren de korte video’s niet te ontlopen op het platform, maar daar komt nu een einde aan.

Deze functie die de Shorts ontloopt is overigens niet gemaakt door YouTube zelf, maar door een externe ontwikkelaar. Hij heeft een speciale extensie gebouwd voor Safari waardoor je deze niet meer hoeft te zien. Deze man verdient een lintje!

Zo gebruik je ‘m op Safari

De bedenker achter deze extensie voor Safari op de Mac is Aaron Pearce. Hij heeft het beestje een toepasselijke naam gegeven: Eat the Shorts. Deze is eenvoudig te installeren, maar is helaas niet gratis. Je betaalt er eenmalig 1,99 dollar voor, maar dan ben je er ook echt helemaal van af. Een kleine prijs voor het verhelpen van een grote YouTube-ergernis.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Eat the Shorts is now available on the macOS App Store. Block YouTube Shorts in Safari with a simple install for just $1.99. https://t.co/zyyJRtKRYA #youtubeshorts #YouTube pic.twitter.com/KDiHmmDT8d — Aaron Pearce (@aaron_pearce) January 30, 2023

Er is nog een ander (klein nadeel). Eat the Shorts voor YouTube is speciaal gemaakt voor de Mac-versie van Safari. Apple heeft namelijk wat strengere regels als het gaat om apps voor iOS en iPadOS. Het is niet onmogelijk om deze versie te gebruiken voor je telefoon of iPad, maar het werkt misschien niet helemaal naar behoren.

Vind je net zoals ik YouTube Shorts heel erg vervelend? Dan download je die extensie nu voor Safari voor de Mac. Deze is hier te vinden!