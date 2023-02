Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe röntgenfoto’s de gegevens van je iPhone of MacBook veiligstellen

Had je ooit gedacht dat röntgenfoto’s ervoor kunnen dat je gegevens veiliggesteld worden? Dat is dus zeker het geval aangezien het bedrijf DriveSavers een nieuwe manier heeft gevonden om data te achterhalen op harddisks en SSD’s in bijvoorbeeld je iPhone en MacBook.

Niets is tergender dan een opslagmedium die er de brui aan geeft. Vaak zijn je handen gebonden en moet je maar hopen dat een expert dit probleem weet te fiksen. Maar dankzij röntgenfoto’s is de kans een stuk groter geworden dat je je foto’s en documenten weer terugkrijgt van je MacBook of iPhone.

Data van je iPhone en Macbook terug dankzij röntgenfoto’s

Het bedrijf DriveSavers gaat al een tijdje mee. Sinds 1985 doet het z’n stinkende best om data van onder andere je iPhone terug te halen. Sinds de lancering in 2007 is het bedrijf, op dit gebied, eigenlijk al een begrip te noemen.

Nu is het aan de slag gegaan met bijzondere technologie. Het gebruikt röntgenfoto’s om er snel achter te komen wat er precies aan de hand is met de harddrive van je iPhone of MacBook zonder het apparaat meteen open te maken.

Dankzij de straling is het voor DriveSavers mogelijk om een aantal zeer belangrijke aspecten van een eventuele fout direct te achterhalen. Het voordeel van de röntgenfoto’s is dat niemand hoeft te poeren met schroevendraaiers in je MacBook of iPhone als dat niet nodig is. Da’s fijn als je niet nog meer schade wil aan je gadget.

DriveSavers gebruikte al eerder röntgenfoto’s voor het inspecteren van apparaten, het maken van een analyse wanneer een apparaat vastloopt of simpelweg voor het checken van de huidige kwaliteit van een apparaat. Ze gaan nu dus een stap verder.

DriveSavers kijkt er dwars doorheen

Nu heeft het bedrijf een geheel nieuwe technologie ontwikkeld dat speciaal bedoeld is voor Apple-apparaten zoals je iPhone of MacBook. Zo is het in staat om data te achterhalen van bijvoorbeeld de M1 silicon-chips van Apple, maar als dit niet mogelijk is, kan het bedrijf wel achterhalen wat eventueel het probleem is door simpelweg je iPhone of MacBook te scannen.

Het is niet heel verrassend dat het bedrijf zo goed weet hoe het juist op Apple-apparaten data weet te achterhalen. De NAND Flash-expert van DriveSavers werkte namelijk net zoals zijn hele team voor het bedrijf uit Cupertino. Je toestel of Mac is dus in goede handen, zelfs met röntgenfoto’s.