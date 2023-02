Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Review Nacon MG-X Pro: is dit de beste Xbox-controller voor je iPhone?

Gamen op je mobiel is lange tijd niet meer alleen een beetje Candy Crush spelen. Dankzij vele gameservices is je Apple iPhone een uitstekende handheld. Dat is het helemaal een feit als je een externe Xbox-controller gebruikt zoals de Nacon MG-X Pro. Is het daarmee een concurrent voor de Nintendo Switch? OMT-redacteur Dennis Mons gamet graag onderweg en ging ermee aan de slag.

Een controller koppelen aan je iPhone om te gamen is al flinke tijd een fluitje van een cent. Zo verbind je met gemak je PlayStation-controller, je Nintendo Joy-Cons en natuurlijk ook je Xbox-controller. Maar zie je jezelf al met zo’n ding in de trein zitten?

Nacon MX-G Pro is het ideale maatje voor gamen op je iPhone

Overal gamen zit in mijn bloed. Ik heb altijd een zwak gehad voor handhelds zoals de GameBoy, SEGA GameGear, Atari Lynx, Neo Geo Pocket, de WonderSwan en natuurlijk de PSP en de PS Vita. Te pas en te onpas even in je game duiken is de charme voor vele gamers.

Qua handhelds van de grote namen is het de laatste jaren echter wel een beetje behelpen. We hebben natuurlijk de (uitstekende) Nintendo Switch, Steam Deck en wat handhelds van ‘kleine’ derde partijen waar voornamelijk ROMs heel goed op draaien. Maar waarom is er geen Xbox-handheld? (Redenen te over trouwens, maar dat terzijde.)

Die droom komt een beetje dichtbij. Zoals je wellicht weet: een van de beste handheld-consoles heb je waarschijnlijk al in handen: je Apple iPhone (of Android). Er zijn zo ontzettend veel toffe mobile games te spelen, zeker ook dankzij Apple Arcade (wat je met een proefperiode al voor 4,99 euro kan gebruiken).

Naast Arcade kan je tegenwoordig ook gewoon je Xbox-games streamen naar je iPhone. Toegegeven: het is wel aan te raden om op hetzelfde WiFi-netwerk te zitten, anders werkt het niet echt lekker. Oh en een Game Pass-account is ook handig. Daar betaal je nu één euro voor en kan je een maand gamen.

Heb je deze diensten, dan is een fijne controller wel een must-have. De Nacon MG-X Pro is een absolute aanrader. Het is een fijne controller waarin je eenvoudig je iPhone inklemt en eigenlijk een soort Nintendo Switch maakt van je toestel. Er kleeft wel een nadeel aan, en da’s niet je telefoon. Het is de prijs van de controller, want die is ‘amai’ prijzig.

Nacon snapt de Xbox-controller voor Apple

Deze Nacon MG-X Pro is een stevig apparaat die van je telefoon een flink beeldscherm voor gamen maakt. Het voelt robuust aan en zelfs een iPhone 14 Pro Max past met gemak tussen de klemmen. Je hebt dus nooit het gevoel dat je toestel eruit gaat kletteren. Toch wel prettig voor een smartphone die wellicht vijf keer meer kost dan een Nintendo Switch.

Het verbinden van de Nacon met je Apple-apparaat is een fluitje van een cent. Je houdt gewoon de Bluetooth-knop aan de onderkant ingedrukt en hij duikt op in de instellingen op je telefoon. Daarna kan je er vrijwel meteen mee aan de slag om je Apple Arcade- of Xbox games te spelen.

Over het algemeen staan de knoppen dan meteen goed ingesteld, maar het kan zijn dat jij bij sommige games even moet ‘mappen’, ofwel de knoppen indelen. Dat was bij zowel Arcade- als Xbox-games amper het geval. Deze zijn bij veel games in de in-game-instellingen te vinden. Sommige games ondersteunen sowieso geen controller, dus dan moet je helemaal van goede huize komen. Is relatief makkelijk te doen, maar da’s een aparte tutorial.

Ben je echter nóg creatiever en je draait bijvoorbeeld RetroArch (een game-emulator) op je iPhone, dan is dat mappen een flinke nerdy uitdaging. Het is prima op te lossen met enige kennis van RetroArch. Wellicht kom ik hier ook eens op terug, want als je de controller daarna gebruikt, zijn games als Advance Wars, Street Fighter II en Metal Slug 3 wederom enorm verslavend.

Beetje pielen en dan een hoop plezier. Maar dat is wellicht niet de eerste stap die je wil maken met de Nacon MG-X Pro. Uit de doos doet het wat het moet doen.

Maak hiermee een flinke Xbox-handheld console zoals de Nintendo Switch

Qua hardware is dit dus een top gadget die handiger is dan een losse Xbox-controller van je iPhone. Hij is niet zwaar, klemt je telefoon goed vast (zelfs de grote jongens), heeft fijne grip en de knoppen voelen precies zoals die van de controller van Microsoft. Ze hadden een tikkie meer ‘mushy’ mogen zijn, maar dan ben ik echt zout op slakken aan het leggen.

En ben je iemand die inderdaad zijn Xbox-games streamt op de wc of in bed op een Apple-apparaat, dan is deze Nacon een must-have. En je kan het best laat maken: hij gaat volledig opgeladen (met USB-C) zo’n twintig uur mee.

Er is echter nog een ander enorm voordeel: hij is ook prima te gebruiken als je een Android hebt (hoewel ik dan toch de Android-versie van de MG-X Pro aanraad). Ik heb hem ook getest met games op mijn Samsung Galaxy S23+ en het werkt als een malle. Klem er wellicht een Galaxy Fold 4 of kleine tablet tussen en je hebt een enorme handheld die óók extreem draagbaar is.

Goedkoop is hij niet voor 120 euro (zeg maar duur) maar je kan ervan uitgaan dat ‘ie lang meegaat en zeker tegen een stootje kan. Misschien het belangrijkste: hij speelt fantastisch. Een aanrader dus als je Apple Arcade- en Xbox-streaming-games speelt. Maar heb je hem echt nodig?

MG-X Pro Nacon 7.5 Score Pluspunten Verdraaid lekker in de hand

Nooit zorgen dat je telefoon of tablet valt

Uitstekend voor Xbox-gaming en Apple Arcade

Lange batterijduur

Relatief makkelijk in te stellen

Iedereen in het openbaar vervoer heeft een 'wtf' Minpunten Simpelweg te prijzig

Soms moet je knoppen mappen

Theoretisch te gebruiken op Android met enige kennis De Nacon Mg-X Pro is fijne Xbox-controller voor iPhone met alle voordelen van de officiële Xbox-versie, die je telefoon zeer stevig vastgeklemd. Soms heb je even moeite om de juiste knoppen te vinden, maar die kan je eenvoudig instellen. Is het die 120 euro waard? Alleen voor een heel specifieke doelgroep. Maar ik ben er één van, net als anderen.