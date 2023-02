Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De rekenmachine op je iPhone is briljanter dan je denkt (en dit is waarom)

Snel even iets uitrekenen op je iPhone is zo gepiept, maar de rekenmachine op je smartphone is tot veel meer in staat. Er zitten namelijk verschillende verborgen functies verscholen in deze app. Zeg je Casio of Texas Instruments maar gedag.

De rekenmachine van je iPhone beschikt onder meer over krachtige functies zoals een wetenschappelijke modus, maar je kunt ook aan de slag met andere slimmigheden om nog meer uit de app te halen. Dit heeft de wiskundeheld van Apple allemaal in zijn mars.

Je iPhone als rekenwonder

#1 Wetenschappelijke modus

Als je oude wetenschappelijke rekenmachine ergens op zolder ligt te verstoffen, is er goed nieuws. Pak je iPhone erbij en open deĀ Rekenmachine. Draai je toestel horizontaal en je zal zien dat er een hoop extra functies tevoorschijn komen. Als er niets gebeurt, moet je ervoor zorgen dat hetĀ Staanderichtingsslot in het Bedieningspaneel is uitgeschakeld.

#2 Gebruik de verborgen backspace-knop

Het gebeurt vaker dan je lief is: je voert een rekensom in en je voert per ongeluk het verkeerde getal in. Tik niet opĀ C om opnieuw te beginnen, maar swipe bovenin het scherm naar links om de laatste wijziging terug te draaien. Zo simpel kan het zijn!

#3 Kopieer de uitkomst op je iPhone

Overtypen is niet meer van deze tijd, vooral als je de uitkomst van je rekensom elders op je iPhone wil gebruiken. Houd de uitkomst van de som ingedrukt en tik opĀ Kopieer. Vervolgens kun je het getal plakken in welke app je maar wil.

#4 Laat Siri het harde werk doen

Als je even geen handen vrij hebt, dan kun je de rekenmachine van je iPhone ook gebruiken met behulp van Siri. Het enige wat je moet doen is de slimme spraakassistent activeren via de zijknop ofĀ HĆ© SiriĀ en vervolgens de som te noemen. Binnen enkele seconden heeft Siri het antwoord voor je paraat.