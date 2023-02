Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Philips Hue komt met een bijna onbetaalbare tafellamp

Laat het maar aan Philips Hue over om met een product op de proppen te komen die we allemaal willen hebben, maar feitelijk een dief van je portemonnee is. Zo komt nu de tafellamp naar Nederland en het prijskaartje is aanzienlijk. We willen de Hue Go Portable hebben, maar potdorie die is duur.

De nieuwe tafellamp van Hue is wel heel mooi. Het heeft een simpel en daardoor strak ontwerp. Het is feitelijk niets meer en niets minder dan een eenvoudige lamp met alle gemakken van de slimme apparaten die je van Philips Hue mag verwachten. Maar is het zijn geld waard?

Philips Hue Go: een kleurrijke lamp op je bureau

In de online winkel van Philips Hue kan je kiezen uit vier verschillende versies van de Hue Go Portable. De draagbare tafellamp is verkrijgbaar in het wit en zwart, elk met twee verschillende siliconen handvatten aan de onderkant van de lamp. Maar mocht je die niet oké vinden, dan kan je die verwijderen.

De nieuwe, althans nieuw in Nederland, lamp is 35 centimeter hoog en heeft een diameter van 14,2 centimeter breed. Het gewicht is 975 gram. Met een lichtopbrengst van 4.000 Kelvin is de maximale helderheid 530 lumen. Met andere woorden: da’s flink maar verwacht niet dat je huiskamer oplicht. Het is ongeveer hetzelfde als de ‘normale’ Hue Go.

Verwacht dus zeker geen bouwlamp maar eerder een sfeerlamp die wél in te stellen is met alle kleuren van de regenboog. Afhankelijk van je smaak kan het licht van de Philips Hue Go Portable niet alleen worden gedimd. Je verandert simpel de witte toon of selecteert een van de 16 miljoen kleuren.

Alles is natuurlijk volledig in te stellen met de bijbehorende app of bijvoorbeeld Apple HomeKit of Google Home en andere smart home-producten en -apps.

Draadloos overal te plaatsen

Het unieke van de Philips Hue Go Portable is dat het een draadloze lamp is. Als de lamp geen batterijduur meer heeft, wordt er meteen een bericht gestuurd naar je slimme huis. Je weet dus wanneer je weer even de stekker in het apparaat moet stoppen of het op de oplader moet stoppen.

In tegenstelling tot de Hue Go heeft de Go Portable geen kabel nodig die ingeplugd moet worden om op te laden. In plaats daarvan wordt de lamp op een oplaadstation geplaatst met bijpassende contacten. Dit station heeft een twee meter lange kabel met een vaste stekker.

Zo’n schattige gadget komt echter wel met een flink prijskaartje. De nieuwe Philips Hue Go Portable kost namelijk 159,99 euro en da’s flink aan de prijs als je een leeslampje wil die toevallig rood of roze kan worden. Maar het is niet of we het niet gewend zijn dat het altijd duurder is in Europa.