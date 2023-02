Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Pc-icoon Myst maakt gratis veelbesproken sprong naar iPhone en iPad

Een van de meest succesvolle pc-games van de 20e eeuw, de puzzelgame Myst, wordt opnieuw uitgebracht op iPhone en iPad. En het mooie is: de game is gratis te spelen. OMT-redacteur Dennis Mons wordt hier ontzettend blij van, want in het verre verleden stak hij vele uren in deze bijzondere titel.

Op papier lijkt Myst wat suf. Het is gefocust op een verhaallijn waarbij je in first person puzzels op moest lossen. Theoretisch een eenvoudig spelletje, maar rondom Myst begon een enorme cultus te ontstaan, puur vanwege de vele fantastische breinbrekers en mooie graphics. Nu is deze wederom te spelen op iPhone en iPad, waarmee Apple bewijst dat het dé devices zijn voor veel klassiekers.

Myst weer opgepoetst voor iPhone en iPad

Myst was dan ook baanbrekend toen het uitkwam, zo’n dertig jaar geleden. Het spel werd ontworpen door door Rand en Robyn Miller, broers uit de Verenigde Staten. In eerste instantie maakten de twee interactieve verhalenboeken voor kinderen.

Aan het begin van de jaren 90, toen beide platzak waren, besloten de Millers dat het tijd was om een spel voor volwassenen te maken. Hiervoor brachten ze een klein team bij elkaar en begonnen aan een puzzelavontuur met geloofwaardige personages en een interactieve verhaallijn die werd beïnvloed door keuzes in de game.

Myst kwam uit op Mac en pc en werd heel snel een bestseller dankzij enorm positieve recensies. Critici loofden de game voor het verhaal, het geluid en vooral de graphics. Laatstgenoemde was namelijk zijn tijd ver vooruit (en de graphics mogen er nog steeds zijn). De broers hadden natuurlijk nooit kunnen denken dat ze dertig jaar later de game op een iPhone of iPad zouden spelen.

De volledig game-ervaring niets

Die graphics vallen ook bij de iOS-versies zeker niet tegen. Ontwikkelaar Cyan, die ook het origineel uitbracht, noemt Myst Mobile, zoals het nu heet, de definitieve ‘mobile port’.

Myst kreeg al een re-release in 20212 voor pc en Mac, en is dus nu ook te spelen op je iPhone en iPad. Het bedrijf besloot de stap te nemen om het dertigjarige jubileum van de game te vieren.

Myst Mobile vind je dus nu gratis vinden in de App Store. Spelers kunnen het hele eiland verkennen op hun iPhone of iPad, zonder een tijdslimiet. Wil je meer ontdekken en meer puzzels spelen, dan kan je die ontsluiten met een in-app aankoop van 11,99 euro.

Dat gaat me wederom weer een flink aantal uurtjes plezier opleveren, aangezien ik veel van de puzzels al lange tijd niet meer gespeeld heb. Nu is het alleen nog kiezen of ik voor de iPhone- of iPad-versie ga.