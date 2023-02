Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Er wordt weer een ongeopende originele iPhone geveild (en zoveel kost die)

Zo nu en dan verschijnt er ineens eentje onder de hamer: een ongeopende, originele iPhone uit 2007. Nee, niet om hem kapot te slaan (levert wel leuke beelden op), maar om hem te verkopen. Want dergelijke apparatuur is veel geld waard — zolang de gek dat er voor geeft, natuurlijk. Wat levert dit in 2023 eigenlijk op?

De eigenaar van de iPhone, Karen Green, kreeg de iPhone in 2007 als cadeautje. Destijds maakte ze hem niet open en liet ze hem voor wat het was. Maar een veiling uit oktober 2022 opende haar ogen. Opeens realiseerde ze zich dat ze op een behoorlijk berg geld aan het zitten is. En daar moet verandering in komen.

Originele, ongeopende iPhone veilen

Wellicht kan je het je nog herinneren, die iPhone-veiling uit oktober. Destijds werd gedacht dat die wel dertigduizend dollar op zou kunnen leveren. En wat bleek? Met 39.340 dollar tikte het bedrag bijna de veertigduizend aan. En nu denkt het veilinghuis dat dit model zomaar vijftigduizend dollar waard kan zijn. Yikes.

Hoe kan het nou dat iemand al zolang een iPhone in de doos heeft laten zitten? Het kan zijn dat je niets met Apple hebt of dat je het idee van een iPod met belfunctie maar vreemd vond. Echter, de waarheid is simpeler. Green had namelijk een abonnement bij provider Verizon en dit model werkte alleen met het AT&T-netwerk.

Eigen tatoeagestudio mee financieren

Green besluit de iPhone nu te verkopen, om haar tatoeage-studio te financieren. Maar als ze nog even kon wachten met de verkoop, had ze dat gedaan. “Als ik dit kon uitstellen met nog eens tien jaar, dan zou ik dat doen. De enige reden dat ik nu verkoop, is omdat ik met het geld mijn studio kan financieren.”

Op moment van schrijven staat de teller op 2.750 dollar en hebben twee mensen een bod uitgebracht. Met nog zestien dagen te gaan, is er ruimte voor groei. Of deze iPhone de vijftigduizend dollar gaat aantikken, moeten we nog zien. Maar smartphones in deze staat worden wel steeds zeldzamer.

