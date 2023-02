Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nieuw mechanisch toetsenbord OnePlus een prachtige combi met je Mac

Hoewel we OnePlus het beste kennen als smartphone- en oordoppenfabrikant, komt het bedrijf nu met een toetsenbord. De Featuring Keyboard 81 Pro is een mechanisch, draadloos toetsenbord, dat onder meer werkt met de Mac. Het maak het accessoire samen met producent Keychron.

Dat maakt het bedrijf allemaal bekend tijdens de presentatie van een sloot aan nieuwe producten. De Chinese fabrikant komt met een nieuwe smartphone, tablet, setje oordoppen en dus dit toetsenbord. Het keyboard is niet de enige opvallende aankondiging; het bedrijf maakt ook voor het eerst een tablet.

OnePlus komt met toetsenbord voor Mac

Het toetsenbord is echter het eerste product dat gelanceerd wordt via een nieuw samenwerkingsplatform, genaamd OnePlus Featuring. Waar komt de 81 in de naam dan vandaan? Nou, heel simpel eigenlijk: dat slaat op het aantal aanwezige knoppen. Verder heeft het product veel weg van het Keychron Q1 Pro-keyboard.

Ben je dus bekend met dat toetsenbord, dan voelt dit product aan als een warm bad. De OnePlus Featuring Keyboard 81 Pro werkt niet alleen met macOS, maar kun je ook koppelen aan Windows-, Linux- en Android-apparaten. Wel zo handig, want dan hoef je daar verder dus niet meer over na te denken.

Aluminium body, vervangbare toetsen

Het toetsenbord voor de Mac beschikt over een aluminium body en vervangbare toetsen. De knoppen op het bord zijn comfortabel en duurzaam, als we de woorden van OnePlus mogen geloven. Rechts bovenin treffen we een doorzichtige, programmeerbare knop aan. Je kunt dus zelf bepalen wat je daarmee wil uitspoken.

Dat gaat dan weer via opensource firmware als QMK en VIA. Je kunt er zelfs macro’s mee instellen (een knoppencombinatie, zodat je sneller een handeling uitvoert). De accu heeft een vermogen van 4.000 mAh en er is RGB-verlichting beschikbaar. De verwachting is dat je het toetsenbord in april kunt kopen voor 199 dollar.

OnePlus