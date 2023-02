Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Macs met Apple Silicon hebben eindelijk officiële Linux-ondersteuning

Linux is officieel te gebruiken op Macs met Apple Silicon aan boord. De versies Ubuntu en Fedora – twee van de populairste distributies van het systeem – integreren de mogelijkheid binnenkort. Niet elke Mac met de M-processor gaat Linux meteen ondersteunen, maar dan nog is dit een behoorlijk mijlpaal te noemen.

Voorheen was het al mogelijk Windows of Ubuntu te installeren op Macs met Intel-processors. Daarmee konden gebruikers een dual-boot installeren en dus wisselen wanneer nodig. Sinds Apple overgestapt is op eigen processors, is dat niet meer mogelijk. Je zat daardoor als gebruikers vast aan macOS.

Macs krijgen Linux-ondersteuning

Hoe komt dat precies? Nou, het korte verhaal is dat ontwikkelaars heel erg bekend zijn met de architectuur van Intel-processors. En dat terwijl Apple Silicon een raadsel is voor diezelfde mensen. Ze moesten dus heel wat drempels over om dit voor elkaar te krijgen, maar uiteindelijk is het hen gelukt.

Niet alleen moesten veel functies van de Linux-kernel herschreven worden voor deze Macs, ook missen er nog een groot aantal mogelijkheden. Heb je bijvoorbeeld een M1 MacBook Air, dan kun je Wifi en Bluetooth gebruiken. Nice, maar dat gaat dan wel ten koste van bijvoorbeeld Touch ID. En je speakers werken niet.

Op M2-modellen kan nog minder

Plus: functies als toetsenbordverlichting en de koptelefoonaansluiting werken alleen via het Asahi Linux-project, en zitten nog niet in de volledige kernel. Daarom zitten ze vooralsnog dus niet in Ubuntu. Als je hiermee wil gaan werken, houd er dan rekening mee dat er een hoop onmogelijk is en mis kan gaan, aanvankelijk.

En hoe zit het met de M2-modellen? Nou, op dit moment werkt alleen de MacBook Air en de 13 inch MacBook Pro met Asahi Linux. Deze laptops kwamen afgelopen zomer uit. Op moment van schrijven zijn er nog geen installers beschikbaar voor de Mac mini en de nieuwe MacBook Pro.

