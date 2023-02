Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

macOS Big Sur krijgt 11.7.4 update (en lost dit probleem eindelijk op)

Vanaf deze week kun je een verse en kleine update verwachten voor macOS Big Sur, mocht je dat systeem nog altijd gebruiken. Met de update lost Apple een probleem op waar gebruikers al een tijdje over klagen, die betrekking heeft op Safari. Ook zijn er enkele prestatieverbeteringen en foutoplossingen.

Op het officiële forum van Apple doen gebruikers al een paar weken hun beklag over een irritant probleem op macOS Big Sur. Hun klachten hebben te maken met de Safari-browser: die laat namelijk grijze iconen zien voor hun favoriete pagina’s. En dat steekt lelijk af tegen de rest van de kleurrijke, digitale omgeving.

Download macOS Big Sur 11.7.4

Om dit probleem te verhelpen dien je macOS Big Sur 11.7.4 te downloaden voor je computer. De problemen ontstonden sinds de release van Big Sur-versie 11.7.3, die nog niet zo lang geleden uitgebracht werd. Het is goed om te zien dat Apple relatief snel reageert op dit irritante probleem en de boel meteen aanpakt.

In sommige gevallen waren die iconen zelfs helemaal verdwenen, en daar heb je natuurlijk niets aan. De update is sinds woensdag beschikbaar, en het kan even duren voordat die bij jou arriveert. Heb je hem nog niet ontvangen — geen nood, je komt vanzelf een keer aan de beurt, wanneer Apple hem naar jou uitrolt.

Wel even goed opletten

Mocht je systeem te oud zijn om te updaten naar een nieuwe variant van macOS, zoals Monterey of Ventura, dan moet je even goed opletten. De update verschijnt namelijk vanzelf binnen de systeeminstellingen, waar je die handmatig activeert. Of je wacht totdat het systeem de update automatisch parkeert.

Verder staat de update in het teken van typische en geheimzinnige prestatieverbeteringen en foutoplossingen. Wat die precies inhouden, weten we niet. Maar mogelijk draait het systeem net even soepeler. MacOS Big Sur verscheen in 2020 en is de voorloper van Monterey. Ventura is de meeste recente variant.

Apple