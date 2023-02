Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Grootste MacBook Air ooit krijgt deze nieuwe chip

Er is al een hoop te doen omtrent de nieuwe versie van de MacBook Air. Dat is niet gek, want als we de nieuwste geruchten mogen geloven dan staat die laptop alweer om te hoek. De 15 inch-variant van dit model moet een moderne Apple-processor gaan krijgen en in het tweede kwartaal van 2023 gaan verschijnen.

Dat kwartaal loopt van april tot en met juni 2023. De MacBook Air met een scherm van 15 inch krijgt volgens de publicatie Digitimes een M2-processor van Apple. Het medium baseert zijn nieuwtjes altijd op basis van bronnen vanuit de bevoorradingsketen, maar heeft het ondanks dat nog wel eens mis gehad in het verleden.

MacBook Air met M2-processor

De productie van de laptop zou al sinds het begin van nieuwe het Chinees nieuwjaar begonnen zijn, aldus Digitimes. Dat begon op zondag 22 januari, waardoor de productie van de MacBook Air al een paar weken onderweg is. Het nieuwe jaar gebaseerd op de maankalender wordt onder meer in China, Zuid-Korea en Singapore gevierd.

Oplettende lezers weten dat er al een MacBook Air met M2-processor beschikbaar is. Die chipset is gemaakt volgens het 5nm-proces, terwijl de nieuwe processor volgens het 3nm-proces gemaakt moet worden. Apple-partner TSMC begon sinds december 2022 met de productie van die nieuwe chip.

Apple kan de naam nog aanpassen

Hoewel geruchtenmakers het over een MacBook Air hebben, liet analist Ming Chi-Kuo eerder weten dat de nieuwe MacBook zonder ‘Air’ uitgebracht kan worden. Dat is dan omdat er mogelijk niet ontzettend veel verschil zit tussen beide M2-varianten. Maar ook dit is speculatie; Apple heeft hierover niets gezegd.

Ondertussen kijken we alweer verder vooruit, naar de MacBook Air met een M3-processor. Die zou namelijk in de tweede helft van 2023 moeten verschijnen. Het is dan een beetje vreemd om te zien dat die laptoplijn zoveel aandacht krijgt in korte tijd, maar helemaal uit den boze is dat niet. We zullen het simpelweg even moeten afwachten.

