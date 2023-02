Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Pittige kwetsbaarheid WebKit verholpen dankzij macOS 13.2.1-update

Eigenaren van een Mac doen er goed aan zo snel mogelijk macOS-versie 13.2.1 te downloaden. Die update is sinds deze week beschikbaar. Aanvankelijk was niet helemaal duidelijk wat die precies deed, maar inmiddels weten we meer. Er wordt namelijk een pittige kwetsbaarheid in WebKit opgelost door Apple.

WebKit is de engine – de basis – van bijvoorbeeld Apples eigen browser Safari. Wanneer daar een probleem zit, kunnen kwaadwillenden daar actief misbruik van maken, door bijvoorbeeld malafide websites op te zetten. Helaas weten we dit keer ook dat dergelijke personen het lek actief misbruikt hebben.

Download de update voor je Mac

Wat we dan weer niet weten is hoe groot het probleem is en hoeveel mensen er getroffen zijn. Maar dat betekent niet dat je geen gevaar loopt en daarom raden we aan de update zo snel als mogelijk binnen te hengelen. Apple lost het probleem op door meer checks in het systeem te bouwen, dan er voorheen beschikbaar waren.

De oplossing wordt via macOS 13.2.1 voor je Mac uitgerold. Heb je nog een oudere versie van het besturingssysteem? Dan vis je niet achter het net. Want dan download je de update simpelweg op een andere manier. Je moet in dat geval Safari 16.3.1 downloaden voor zowel macOS Big Sur en macOS Monterey.

En als we dan toch bezig zijn…

Dezelfde update is trouwens ook beschikbaar voor iPhone en iPad. Je moet dan versie 16.3.1 downloaden om beschermd te kunnen worden van dit lek. Met het lek kunnen kwaadwillende arbitraire code uitvoeren via een malafide website. Dat is bewust breed omschreven, omdat er een hoop mogelijk is, helaas.

Vorige maand verscheen macOS 13.2 nog, met daarin meer dan twintig oplossingen voor digitale problemen. Sinds die update is het tevens mogelijk een fysieke sleutel in te stellen voor de tweestapsverificatie, wanneer je inlogt met je Apple ID. Dat zijn fijne opties om te hebben, om je gegevens veilig te houden.

