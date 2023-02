Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

MacWhisper voor Mac: AI helpt dove mensen magistraal op weg

Mocht je slechthorend of doof zijn dan is er een uitdaging. Het is hemeltergend als je niet alles kunt volgen. Dat probleem wordt deels opgelost dankzij MacWhisper op je Apple Mac omdat het spraak omzet in tekst dankzij AI. Met andere woorden: je hebt dan een engeltje op je schouders die je alles uitspelt dankzij deze app op je Apple-apparaat.

Mocht je wat lastig horen: deze Whisper-app biedt wellicht een uitkomst. Het stelt mensen namelijk in staat om gesprekken te lezen. Nieuw is het niet, want Apple timmert al langer aan de weg qua toegankelijkheid. Edoch stelt Whisper dat het gratis spraak om kan zetten op een natuurlijke wijze, en dat is enorm prettig.

Een Mac-app die dove mensen op weg helpen

Transcriptiediensten zoals Otter en Transcribe stellen je in staat om audiobestanden om te zetten naar tekst, zodat je het kunt toevoegen aan een project of een interview om terug te lezen, of horen, zo je wilt. Maar Whisper gaat toch echt een stap verder, en het is gratis.

Er is nu dus een Mac-app die de uitdaging oplost: het is ontwikkeld door Jordi Bruin, en te downloaden voor de Mac.

Je kunt een mp3-, mp4-, wav- of m4a-bestand in de app slepen en door gebruik te maken van OpenAI wordt er een venster weergegeven dat de hele transcriptie toont, en je kunt delen ervan bewerken op je Apple Mac. Spelt de app bepaalde dingen verkeerd dan is dat makkelijk aan te passen.

Begrijpelijker en zinniger dankzij Apple’s AI in MacWhisper

Bruin is sowieso hoopvol dat apps zoals MacWhisper laten zien hoe AI voor een goed doel kan worden gebruikt.”Ik denk niet dat de meeste mensen beseffen dat Whisper ook gebaseerd is op technologie zoals GPT”, stelt hij. “Whisper en Large Language Models zijn verschillend, maar ze zijn gebaseerd op de vooruitgang van AI in de afgelopen paar jaar. Whisper laat echt zien dat vooruitgang kan worden gebruikt die we nooit eerder hebben overwogen.”

Bruin heeft sowieso goede hoop dat Whisper op de Mac veel mensen ten goede komt dankzij AI als ChatGPT. “Ik hoop dat AI het voor ontwikkelaars makkelijker maakt om manieren te bedenken om uitdagingen op gebied van toegankelijkheid op te lossen.”

Bruin wil dus feitelijk Apple’s AI inzetten voor het gemak van de mensen: “Transcripties voor video- en audio-inhoud zijn een zeer voor de hand liggende invulling, maar ik kijk ook uit naar hoe AI complexe computerinteracties makkelijker kan maken voor mensen met beperkte motorische vaardigheden.”

Hoewel we nog altijd een opgetrokken wenkbrauw hebben jegens AI en dus Apple (soms) moeten we wel zeggen: it’s a great time to be alive en MacWhisper is een absolute must-have.