Live Foto’s op iPhone en iPad beschikken over deze verborgen functie

Live Foto’s zijn een toffe feature op je iPhone of iPad, maar het is niet zo eenvoudig de bewegende foto’s met niet-Apple-apparaten delen. Gelukkig is er een handige functie waarmee je de Live Foto omtovert tot een video. Zo deel je vrijuit het korte filmpje.

Bij een Live Foto maakt je iPhone of iPad een bewegend beeld, waardoor je nog beter teruggaat naar het moment van de foto. Het is als het ware een korte video. Je activeert de Live Foto door een kiekje kort in te drukken, al moet je de feature wel inschakelen.

iPhone en iPad: zo schakel je Live Foto’s in

Om Live Foto’s in te schakelen, open je de Camera-app van je iPhone of iPad en druk je op het symbool rechts boven in het scherm. Als er kort ‘Live’ in beeld verschijnt, weet je dat het gelukt is. Als je nu een kiekje maakt, is het automatisch een Live Foto.

Open de Foto’s-app om je Live Foto’s te bekijken. Je drukt het kiekje in om de Live Foto af te spelen, maar als je links boven in beeld op Live tikt, speel je hem ook als een GIF’je af door Herhaal te kiezen. Ook kun je spelen met de opties Stuiter en Lange belichting. Hoe je een video maakt van een Live Foto op je iPhone of iPad, leggen we hieronder uit.

Maak een video van je Live Foto

Het maken van een video van een Live Foto is ontzettend makkelijk. Je hebt geen aparte app nodig op je iPhone of iPad, maar kunt gewoon aan de slag vanuit de Foto’s-app. Pak de Live Foto naar wens er maar vast bij.

Open als je een Live Foto voor je neus hebt het instellingenmenu in de rechterbovenhoek. Tik nu op Bewaar als video. Binnen enkele seconden is de video gereed. Je vindt je nieuwe filmpje helemaal onderaan je lijst met afbeeldingen. De oorspronkelijke Live Foto wordt daarnaast gewoon behouden op je iPhone of iPad.