Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

LG ondersteunt nu ook op oudere televisies meerdere Apple-apps

De verschillende diensten van Apple werken nauw samen met je televisie. Tot nu toe moest je daar vaak een Apple TV of de modernste televisie voor hebben, maar bij LG is dat niet meer nodig. Zo kun je nu ook op oudere televisies Music TV+ en HomeKit gebruiken.

Als je een nieuwere LG-televisie hebt, zoals ik, gebruik je daarop al een lange tijd de diensten van Apple. Zo gebruik ik de Apple TV-app, AirPlay en Apple Music op mijn toestel. Toch is dat niet voor iedereen mogelijk, zoals mensen met een ouder model. Voor hen heeft LG nu de oplossing, meldt het in een persbericht.

LG gaat via webOS meer televisies ondersteunen

LG gaat namelijk het besturingssysteem webOS aanpassen. En dat is niet alleen goed nieuws voor bezitters van de tv van het Koreaanse merk, want ook tv’s van minder bekende makers als Seiki, Konka en Hyundai draaien op het systeem.

De nieuwe Apple-functies komen nu ook beschikbaar voor LG-televisies die ouder zijn dan 2021. Dat betekent dat je daarop nu ook gewoon naar Apple Music luistert of de Apple TV-app gebruikt voor TV+ of om nieuwe films te huren.

De meest fijne functie om te hebben is misschien wel AirPlay. Hiermee kun je beelden van je iPhone of Mac makkelijk streamen naar je (LG-)televisie. Zie het een beetje als het casten van een smartphone naar bijvoorbeeld een Chromecast.

Wel of geen Apple TV?

Het scheelt je in ieder geval kosten, aangezien je voor deze simpelere taken geen Apple TV meer nodig hebt. Toch biedt het apparaatje wel degelijk voordelen. Zo werkt de Apple TV nog beter samen met verschillende woning-accessoires en speel je makkelijk games via Arcade. Bovendien is het beeld vaak ook nog eens beter door Dolby Vision en HDR10+-ondersteuning. Helaas ontbreekt wel Matter-ondersteuning.

Wil je dus gebruikmaken van vooral de Apple apps op je LG-televisie, dan is het de ideale functie. Zo zie je Ted Lasso nog makkelijker via de TV-app.