Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Jason Segal en Harrison Ford bezorgen Apple TV+ met ‘Shrinking’ enorme hit

Jason Segal en Harrison Ford brengen wat teweeg op Apple TV+. De twee zijn te zien in Shrinking: een komedieserie die draait om een therapeut die lak heeft aan de regels en cliënten op geheel eigen wijze behandelt. Een heerlijke concept dat, volgens twee grote analysebedrijven, voor een gigantisch succes zorgt.

Sinds Black Bird en Severance was er op Apple TV+ geen enkele serie die zoveel aandacht wist te pakken als Shrinking. Prachtig, want doorgaans hebben titels die dergelijke aandacht krijgen voor de lancering te maken met tegenvallende resultaten.

Jason Segal en Harrison Ford scoren op Apple TV+

Die hype was vooraf overigens echt groot. Niet alleen door het concept, maar ook door de twee hoofdrolspelers: Jason Segal en Harrison Ford. Segal is voornamelijk bekend door zijn rol als Marshall Eriksen in de hitkomedie How I Met Your Mother. Tja, en Ford… wat moeten we daar nog over zeggen?

đŸ€ Het succes van Harrison Ford Harrison Ford, geboren op 13 juli 1942, is een Amerikaanse acteur die je onder andere kunt kennen uit Indiana Jones, Blade Runner en Star Wars.

Een gouden combinatie, zo blijkt uit cijfers van JustWatch en Reelgood. Twee analysebedrijven die de markt rondom streaming, en de cijfers die erbij komen kijken, nauwlettend in de gaten houden. JustWatch zet de komedie van Apple TV+ op de derde plek in meest bekeken series van de gehele markt, waar hij bij Reelgood een vijfde positie bezet in de lijst van alle films en series.

Opvallend aan de cijfers is het feit dat Shrinking in de eerste week minder bekeken werd dan in de tweede week. Het succes kan dus nog groter worden.

De kracht van Ted Lasso

Ondanks het feit dat Shrinking een compleet eigen project is, laat de serie wederom de kracht van Ted Lasso zien. De komedie met Jason Sudeikis is zonder twijfel de grootste titel op Apple TV+. Dat twee schrijvers van die serie ook achter deze titel zitten lijkt geen toeval te zijn.

Naast de uitstekende kijkcijfers krijgt Shrinking ook te maken met uitstekende beoordelingen. De serie van Apple TV+ met Jason Segal en Harrison Ford krijgt op Rotten Tomatoes van critici een gemiddelde score van 80%. Het publiek zelf zit met een gemiddelde score van 82% net iets hoger.