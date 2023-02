Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Met dit geheime iPhone-trucje val je zorgeloos in slaap met Netflix of YouTube

Nog even je favoriete Netflix-serie of YouTube-video kijken op je iPhone in bed? De kans is groot dat je in slaap valt terwijl de content door blijft lopen. Zie de volgende ochtend maar weer terug te vinden waar je gebleven was (als je batterij nog niet leeg is).

Gelukkig heeft je iPhone een ingebouwde slaaptimer, waardoor de media automatisch stopt met afspelen na een bepaalde tijd. Niets houdt je nog tegen om heerlijk te ontspannen voor het slapengaan. Bovendien voorkom je ermee dat je met een lege smartphone wakker wordt.

Zorgeloos in slaap vallen met je iPhone

De superhandige slaaptimer is goed verstopt op je iPhone en is al beschikbaar sinds iOS 7. Het is dus niet bepaald een nieuwe functie te noemen, maar de kans is groot dat je ‘m nog niet kende.

Open de Klok-app op je iPhone en tik op het tabblad Timer. Tik opĀ Als timer eindigt en scrol naar onderen. Kies voorĀ Stop afspelenĀ en tik opĀ Stel in. Kies vervolgens een tijd naar keuze, zoals de duur van 1 aflevering. Tik vervolgens op start om de timer in te schakelen.

Nu open je Netflix, YouTube of een andere mediaspeler en speel je een film of serie naar keuze af. Zodra de timer is afgelopen, zal de content automatisch stoppen met afspelen. Als je inmiddels in slaap bent gevallen, word je in elk geval niet tijdens een volgend seizoen van je favoriete serie wakker. Ook handig: je iPhone vergrendelt automatisch het scherm.

Spotify doet het anders

Sommige apps, zoals Spotify, die helpen je zorgeloos in slaap te vallen zonder de verborgen slaaptimer van je iPhone. De dienst heeft namelijk een ingebouwde slaapstand. Navigeer naar de aflevering van je favoriete podcast en speel ‘m af. Tik op het maan-icoontje aan de rechterkant van de afspeelknop.

Selecteer vervolgens hoe lang je de timer wil inschakelen, bijvoorbeeld 10 minuten, 1 uur of tot het einde van de aflevering. Zo simpel is het! Het wordt hoog tijd dat Netflix ook zo’n ingebouwde functie krijgt. Dat denken ze daar ook, want de dienst voerde eerder al tests uit voor een dergelijke feature op Android.