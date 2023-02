Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je de nieuwe iPhone-update moet ontwijken

We zijn allemaal geneigd met een iPhone om zo snel mogelijk een update te draaien voor iOS 16, maar in het geval van Apple’s iOS 16.3 moet je wellicht nog even wachten. Er zijn wat problemen met iCloud. Nare problemen.

Een update is over het algemeen bijzonder prettig maar het is zeker niet altijd een zaligmakende fiks voor je problemen. Dat bewijst iOS 16.3 ook omdat mensen ineens irritante iCloud-problemen ondervinden. Met andere woorden, wees gerust nog even je hoede met je download voor jouw iPhone.

iOS 16.3 voor je iPhone en iPad is niet zaligmakend

iCloud heeft problemen na de iOS-update. Back-ups worden namelijk ineens automatisch uitgeschakeld. En die back-up van je iPhone is toch wel grotendeels het punt van iCloud.

Dat is niet alleen irritant, voor velen van ons is het een noodzakelijk kwaad: we willen altijd toegang tot onze iPhone, ook middels de Cloud. Er komt dan ook een waarschuwing voorbij na de iOS-update: ‘Een onbekende fout is ervaren.’

Apple’s iCloud op je telefoon is een ruggengraat

Dat iCloud kuren heeft is weinig plezierig. Het heeft belangrijke informatie in handen inclusief foto’s, Berichten, WhatsApp-berichten en contacten. Het moge duidelijk zijn dat deze glitch sowieso niet geldt voor mensen zonder iCloud.

Voor sommigen is een twee-factor-identificatie een oplossing. Dat kan je makkelijk instellen in je menu bij de veiligheidsinstellingen via jouw iPhone. Welgesteld: dit werkt dus voor geen meter als je dat al hebt gedaan en nu hoopt op een oplossing.

De enige echte oplossing is dat je Apples voorwaarden volgt en simpelweg al je apparaten (zoals je iPhone) opnieuw instelt. Op die manier kan je alles resetten en ervoor zorgen dat je iCloud veilig is.

En geloof ons, je iCloud is belangrijker dan je telefoon.

Desalniettemin is een telefoon makkelijk te herstellen, en nadat je nieuwe gegevens invoert op álle Apple-platformen, waaronder een een nieuw wachtwoord, ben je al snel van het gezeik af.