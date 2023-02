Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Bijzondere iPhone gaat voor recordbedrag over de toonbank

Vind je de huidige prijzen voor de iPhone 14 de pan uit rijzen? Dan schrik je vast van hoeveel een ouder exemplaar heeft opgebracht. Op een veiling had een koper er maar liefst 63.000 dollar voor over.

Het is een enorm cliché, maar alles wordt duurder. Dat geldt natuurlijk ook voor de smartphone-markt. Tegenwoordig betaal je voor een nieuwe iPhone meer dan 1.000 euro. Dat is een groot verschil met het eerste toestel van Apple. Die kostte bij lancering nog 599 dollar. Dat eerste model is nu echter een goudmijn.

Een oude iPhone is een goudmijn

Gisteren is er namelijk een iPhone voor de hoofdprijs de deur uitgegaan. Tijdens een veiling leverde een originele iPhone in een ongeopende verpakking een bedrag op van 52.797 dollar. Daar bovenop kwam ook nog 20 procent verkoopkosten waardoor de koper in totaal 63.356 dollar moest aftikken. Een flink bedrag voor een nieuwe telefoon.

Sterker nog, nog nooit is er een originele iPhone voor zoveel geld verkocht. Heb je dus nog een ongeopende doos met een toestel erin in je kast liggen? Dan kun je van dat geld veel leuke dingen doen.

Deze iPhone werd aangeboden door Karen Green, een tattoo-artiest die de telefoon cadeau kreeg toen ze in 2007 een nieuwe baan had gevonden. Omdat de telefoon toentertijd alleen met provider AT&T werkte, besloot ze om ‘m niet te gebruiken. Ze wilde haar telefoonlijn bij concurrent Verizon niet verliezen. Daarom belandde het toestel in de kast.

Toen ze hoorde dat exemplaren van de originele iPhone voor flinke bedragen over de toonbank gingen, herinnerde ze zich dat ze er nog een had liggen. Eentje die dus nu flink wat geld oplevert.

Een flink verschil met nu

Voor de specs hoef je de doos in ieder geval niet te openen. De eerste iPhone had een 3.5-inch scherm en een 2 megapixel camera aan de achterkant. Vergelijk dat maar eens met de iPhone 14 Pro Max. Deze heeft een 6.7-inch scherm en een 48 megapixel camera.