Mighty DOOM: iconische game krijgt nieuwe versie voor de iPhone

Iedereen met een iPhone weet dat je prima kunt gamen op die smartphone. De App Store staat vol goede games, en Apple biedt daar zelfs een uitgebreid abonnement voor aan. Aan goede games mag je nooit een gebrek hebben, en het lijkt erop dat Mighty DOOM de volgende in de reeks gaat worden.

Veel gamers kennen de gameserie DOOM waarschijnlijk wel. De serie staat de laatste paar jaar garant voor snelle en heftige, bloederige en keiharde actie. Die actie wordt bijgestaan door snoeiharde metal, megalelijke vijanden en toffe multiplayermodi. En nu komt de serie – in een iets andere vorm – naar de iPhone toe.

Mighty DOOM voor iPhone

De nieuwe game gaat door het leven als Mighty DOOM. Dit is niet het spel dat je wellicht zou verwachten; het is namelijk geen first-person shooter. En de wereld ziet er dit keer ook niet zo grauw uit als voorheen. Maar juist heel schattig… Gelukkig kun je nog steeds demonen voor hun kop schieten. Dat scheelt.

Deze iteratie van DOOM is een run-and-gun rogue-like. De camera hangt altijd boven het speelveld, zodat je optimaal kunt zien wat er op je af komt. Je kunt nog steeds lekker rennen en schieten zoals in de oude games, maar dan nu net even anders. Ook verzamel je nog altijd verschillende wapens en upgrades.

Schieten, schieten en nog eens schieten

Mighty DOOM is een zogenaamde rogue-like, dus. Dat is een type videogame waarin doodgaan niet zo’n probleem is. Want je neemt altijd je ervaringen mee, en kunt na het doodgaan verschillende attributen upgraden. Je probeert het dan gewoon nog een keer en blijft het proberen, totdat je sterk of goed genoeg bent.

In de bovenstaande trailer zien we hordes vijanden op de Mighty DOOM Guy afkomen, maar dat niet alleen. Er zijn ook verschillende baasgevechten. Laat je in elk geval niet misleiden door het schattige uiterlijk, want deze game lijkt hard te gaan. De game verschijnt op 21 maart voor zowel iPhone als Android.

