Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone als 007: luistert je Apple-smartphone mee met gesprekken?

Waarschijnlijk heb jij jouw iPhone altijd bij je. Soms laad je ‘m zelfs op naast je bed. Jouw telefoon hoort dus alles, maar wordt er ook wat mee gedaan? Staat de microfoon altijd aan en luistert Apple mee? Is Siri stiekem gewoon een spion?

Jouw telefoon is waarschijnlijk onmisbaar voor je. Je gebruikt ‘m om je vrienden te bellen, de route te vinden via Google Maps en natuurlijk maak je prachtige foto’s ermee. Het is jouw persoonlijke informatie en die wil je dan ook niet ongevraagd met iemand delen. Maar wat als Apple zelf nu meeluistert op je iPhone?

Luisteren Apple en andere bedrijven mee op mijn iPhone?

Je hebt het vast wel eens meegemaakt. Heb je net ergens een gesprek over gehad, zie je ineens allemaal reclames over het onderwerp. Het is logisch om te denken dat je iPhone dus je gesprekken afluistert. Maar is dat wel zo?

Laten we maar met de deur in huis vallen. Het is natuurlijk mogelijk dat iets of iemand met je meeluistert. Het is ook mogelijk dat jouw telefoon is gehackt om af te luisteren. Die kans is echter klein, want waarschijnlijk ben je niet zo interessant om af te luisteren. Tenzij je natuurlijk Mark Rutte bent of een belangrijke CEO.

Kan Apple je afluisteren?

Goed, maar hoe zit het dan met Apple zelf? Luistert het bedrijf zelf niet mee op je iPhone? Apple zei eerder van niet tegen het Amerikaanse congres. En dat lijkt ook zeer waarschijnlijk.

Het bedrijf werkt bijvoorbeeld niet mee met de FBI om een achteringang te maken voor veiligheidsdiensten. Het claimt dan ook dat als het wel meeluistert voor ontwikkelingsdoeleinden, het eerst toestemming vraagt.

En Siri dan?

Siri is de spraakassistent op je iPhone. Die service lijkt dus de hele tijd mee te luisteren aangezien het programma reageert wanneer jij ‘Hé Siri’ roept. Er zijn echter geen aanwijzingen dat Apple al die informatie ook opneemt.

Wil je liever niet dat Siri meeluistert? Dan zet je de dienst gewoon uit via de Instellingen. Daar ga je naar Siri en zoeken. Daar vink je ‘Luister naar Hé, Siri’ uit en dan luistert Siri niet meer mee op je iPhone.

Zo zit het met al jouw andere apps op je iPhone

Voor andere apps zoals Facebook kun je zelf de touwtjes in handen nemen. Je kunt namelijk per app toestemming geven of die de microfoon van je iPhone mag gebruiken. In het onderstaand kader leggen we alles uit.

🕵️ Zo check je of apps meeluisteren Ga naar Instellingen

Ga naar Privacy

Je ziet nu alle apps die toegang tot je microfoon willen

Per app kun je aanvinken of ze wel of geen gebruik mogen maken van je microfoon

Het kan dus zijn dat apps meeluisteren op je iPhone, maar je kunt zelf in ieder geval toestemming geven wanneer dit gebeurt. Apple zelf doet het dus niet.