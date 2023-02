Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Uitmuntende iPhone-accessoire is hét MagSafe-alternatief waar je naar zoekt

Smartphones, zoals een iPhone, zijn fijne apparaten. Ze hebben vrijwel allemaal last van dezelfde beperking: de batterij. Want na maximaal anderhalve dag is het toch echt weer tijd om de oplader erbij te pakken. Maar met de juiste accessoires kun je dat moment mogelijk uitstellen, zoals dit third party MagSafe-product.

Je kunt je iPhone op verschillende manieren opladen. Bijvoorbeeld met een stekker van Apple, of door een draadloze standaard of mat aan te schaffen. Maar er zijn ook verschillende opladers die werken met het MagSafe-systeem van het bedrijf uit Cupertino. Zoals de Speedy Mag Wireless Charger van Electronic Avenue.

Kekke MagSafe-lader voor je iPhone

De Speedy Mag Wireless Charger is een powerbank die werkt met de iPhone 12 en alle modellen die daarna verschenen. Uiteraard beschikt de accessoire over een krachtige magneet, die tijdens het opladen niet zomaar loskomt. Dit product werkt, net als andere MagSafe-accessoires, heel simpel: klik hem op de achterkant van je smartphone, en klaar.

Hoewel deze oplader gericht is op iPhone-eigenaars, hoeven Android-gebruikers zich niet overgeslagen te voelen. Het oplaadsysteem werkt namelijk met Qi, waardoor je hem ook met smartphones die Qi ondersteunen gebruiken. Dit is namelijk een draadloze, universele oplaadstandaard.

Geen draden, minimalistisch design

Omdat dit een draadloze oplader voor iPhone is, heb je verder niets te maken met draden. Er zit dus straks niets in de knoop en je hoeft ook niets op te rollen. Verder is het zo dat het product minimalistisch vormgegeven is. Daardoor past het in allerlei tassen; ook wanneer je een compacte handtas meeneemt op stap.

De Speedy Mag Wireless Charger voor iPhone is tot slot in staat je smartphone lekker snel op te laden. Ook kun je het product relatief snel opladen. Vergeet je hem dus een keer van stroom te voorzien, dan kun je dat in een mum van tijd alsnog even rechtzetten. De powerbank kost zo’n 40 dollar.

