5 manieren waarop jouw iPhone jou kan redden in nood

Laten we eerlijk zijn, wij kunnen niet zonder onze iPhone. We gebruiken ‘m om foto’s te maken, te streamen en natuurlijk ook om te appen met vrienden en familie. Maar wist je ook dat jouw smartphone jouw leven kan redden?

Regelmatig zie je berichten voorbijkomen waarbij mensen hun leven te danken hebben aan Apple-producten zoals de Apple Watch en de iPhone. Maar hoe zit dat precies? Kan de iPhone echt je leven redden?

Je iPhone kan je leven redden

Wij zetten vijf manieren op een rij waarbij je iPhone jouw leven echt kan redden. Hier komen ze:

Carshdetectie op jouw iPhone

Crashdetectie is natuurlijk het meest recente voorbeeld waarop Apple levens kan redden. Je hebt vast gelezen dat deze functie aanwezig is op de Apple Watch Series 8, Ultra en de nieuwe SE, maar het is ook een feature van alle iPhone 14-modellen. Dat komt omdat daar een betere accelerometer en gyroscoop inzit.

Om deze functie in te schakelen ga je op je iPhone 14 naar Instellingen en vervolgens SOS-Noodmelding. Pas wel goed op, want soms gaat deze functie af op verkeerde momenten, zoals een achtbaan of skipiste. Niet het moment waarop hulpverleneres jouw leven moeten redden.

112 bellen zonder het nummer in te voeren

112 bellen klinkt natuurlijk heel simpel, maar dat is niet altijd zo. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld amper bij je broekzak kunt reiken, of dat je juist heel stil moet bellen omdat er iemand in de buurt is.

Er zijn verschillende sneltoetsen in te voeren. Hiervoor ga je net zoals bij de vorige optie naar SOS-noodmelding. Daar kun je kiezen om twee knoppen tegelijkertijd in te drukken, of vijf keer achter elkaar op de zijknop te drukken. Zo wordt automatisch jouw noodcontact gebeld.

Medische ID om je leven te redden

In een noodgeval is elke seconde belangrijk. Als je bij een ongeluk buiten bewustzijn bent, kun je niet communiceren met hulpverleners. Om ze toch de nodige gegevens te geven kun je jouw medische ID invullen op je iPhone

In dit Medische ID voer je bijvoorbeeld in of je aandoeningen en allergieën hebt, of dat je juist medicijnen slikt. Zelfs jouw bloedgroep kun je invullen. Zo weten de hulpverleners precies waarop ze moeten letten en dat kan natuurlijk je leven redden.

Zet noodmeldingen aan

Waarschijnlijk staat deze optie automatisch aangevinkt op je iPhone, maar je doet er goed aan dit nog even te checken. Door deze optie kan de overheid je berichten sturen in het geval van nood.

Dit kunnen natuurlijk allerlei verschillende noodgevallen zijn. Van een grote brand waardoor er schadelijke lucht is, tot een terrorist die buiten rondloopt. Kortom, dit zijn gevallen waarbij je absoluut vooraf gewaarschuwd wil worden. Je vind ze op je iPhone bij Instellingen>Meldingen daar moet je helemaal naar onder scrollen om het aan te vinken. Het lijkt iets kleins, maar het kan zeker jouw leven redden.

Rijden zonder afleidingen

Er gebeuren helaas nog veel ongelukken. Maar dat komt ook door het gebruik van je mobiele telefoon. Laat je tijdens het rijden dan ook niet afleiden door een WhatsApp-bericht of een e-mail.

Gelukkig kun je dat makkelijk via je jouw iPhone regelen. Heel simpel: ga naar Instellingen en vervolgens Focus. Staat er in het lijstje nog geen autorijden? Druk dan op het plusje en voeg het toe. Je kunt dan precies instellen wie je mag bellen en hoe het scherm eruit moet zien. Zo ben je niet meer afgeleid achter het stuur! Fijn voor jezelf en alle weggebruikers om je heen.