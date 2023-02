Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Hoe je iPhone ervoor kan zorgen dat je een stuk beter slaapt

Iedereen weet dat een goede nachtrust ontzettend belangrijk is, maar in de praktijk halen we lang niet altijd alles uit onze slaap. Daarom zetten we bij WANT een aantal handige iPhone-apps op een rij, waardoor jij een stuk beter slaapt.

Je iPhone en met name je Apple Watch kunnen je slaap tracken, waardoor je een goed inzicht hebt in de kwaliteit en duur van je nachtrust. Toch valt er meer uit deze apparaten te halen, en dan wel met deze apps.

iPhone gebruiken voor betere nachtrust

De slaaptrackingfuncties van je iPhone zijn een stuk beter dan enkele jaren geleden, maar toch valt er nog wat winst te behalen. Met een app zoals Sleep Cycle krijg je dat voor elkaar. Je valt onder meer in slaap met rustgevende achtergrondgeluiden én je krijgt inzicht in wat je goede nachtrust precies in de weg staat, zoals gepraat of gehoest.

Een soortgelijke app om beter te slapen is Pillow. Hierbij neem je nachtelijke geluiden op, zoals gesnurk. Ook gebruikt het een handig algoritme om mee wakker te worden. Zo gaat je wekker af rond een bepaald tijdstip. De app zoekt het juiste moment uit. Beide iPhone-apps zijn gratis te gebruiken, maar hebben ook een betaald abonnement met extra functies.

Beter slapen met deze apps

Om goed te slapen, is het belangrijk dat je stresslevels niet al te hoog zijn. Er zijn een aantal iPhone-apps die je daarbij helpen. Headspace is een handige meditatie-app die zich richt op de wetenschap. Geen zweverige poespas dus. Het is een fijne manier om even te ontstressen voor het slapengaan. De app is gratis te gebruiken, al speel je met een betaald abonnement meer functies vrij.

In plaats van Headspace, kom je ook eenvoudig tot rust met de iPhone-app Calm. Het is een goede app voor beginners en een handig hulpmiddel voor het uitvoeren van ademhalingsoefeningen voor je slaap. Het helpt je stress te verminderen, en laat juist dat nu een goede stap zijn naar een betere nachtrust. Ook deze app is gratis, maar bevat daarnaast betaalde functies. Dat is lekker slapen!