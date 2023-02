Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone, iPad en Mac: zoveel Apple-apparaten zijn er wereldwijd actief

De producten van Apple zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Je hebt een iPhone, iPad of Mac, of kijkt gewoon een serie via Apple TV. Maar hoeveel apparaten zijn er nu precies wereldwijd actief? Het bedrijf vertelt het zelf.

De iPhone is een van de populairste smartphones in de wereld. Er is dus een grote kans dat jij er een hebt, of hebt gehad. Maar dat is natuurlijk slechts een van de apparaten die het bedrijf maakt. Wat te denken van de Apple Watch, AirTag of Mac? Ze horen allemaal bij de grote Apple-familie. De aantallen lopen dus flink op.

Zoveel Apple-apparaten zijn wereldwijd actief

In januari 2022 waren er volgens Apple 2 miljard apparaten van het merk actief. En dat is goed nieuws voor de iPhone-maker, want het jaar ervoor waren dat er nog ‘maar’ 1,8 miljard.

Tim Cook is er dan ook zeer mee in zijn nopjes: “We hebben een mijlpaal behaald en zijn zeer blij om aan te kondigen dat we nu meer dan 2 miljard actieve apparaten hebben.” Volgens Cook komt dat vooral doordat het Android-gebruikers heeft weggetrokken.

Waar komen die nieuwe iPhone en iPad-gebruikers vandaan?

“Wij hebben veel overstappers en veel mensen die voor de eerste keer een Apple Watch kopen,” vertelt de Apple-topman. “Je moet natuurlijk nieuwe mensen bereiken om de groei van het aantal apparaten te kunnen halen.”

Het is natuurlijk logisch dat Apple vertelt dat meer mensen zijn overgestapt, aangezien de nieuwe gebruikers toch ergens vandaan moeten komen. Weinig mensen gebruiken hun oude iPhone nog als ze een nieuwe aanschaffen.

Mogelijk loopt het dit jaar nog verder op, aangezien naar alle waarschijnlijkheid dit jaar de Apple AR/VR-headset op de markt komt. Door het hoge prijskaartje zullen het niet meteen tientallen miljoenen zijn, maar het is natuurlijk wel een markt waar de iPhone-maker nog niet actief in is.