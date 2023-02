Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je jouw iPhone, iPad en Mac nu absoluut moet updaten

Apple komt regelmatig met nieuwe software-updates voor je iPhone, iPad en Mac. Soms kun jezelf afvragen of ze echt helemaal nodig zijn, maar die vraag hoef je jezelf zeker niet te stellen voor de nieuwste. Het is heel belangrijk dat je die zo snel mogelijk op je apparaat zet.

Vanaf afgelopen maandag kun je iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1 en macOS 13.2.1 downloaden op respectievelijk jouw iPhone, iPad en Mac. Als je de lijst met verbeterde functies ziet, lijkt het in eerste instantie op klein bier, maar dat is het zeker niet. De updates pakken namelijk een flink beveiligingslek aan.

Een nieuwe update voor je iPhone, iPad en Mac

Apple zegt over de nieuwe update op de iPhone en iPad dat deze app problemen verhelpt als iCloud-instellingen niet goed worden weergegeven als apps iCloud gebruiken. Ook laat het Siri beter werpen in combinatie met de Zoek Mijn-app. Als laatste is ook ongelukkendetectie onder handen genomen.

Toch zijn bovenstaande verbeteringen niet het belangrijkste wat de nieuwe updates voor iPhone, iPad en Mac te bieden hebben. Deze zijn namelijk te vinden bij de beveiliging van je apparaat. Er is namelijk ook een WebKit-veiligheidsupdate aanwezig in de nieuwe versie van de software.

Deze WebKit-update patcht een zero-day probleem, oftewel een manier waarop hackers kunnen binnendringen op je iPhone, iPad of Mac. Apple is op de hoogte dat er mogelijk misbruik wordt gemaakt door hackers met dit lek in de software. Gelukkig is deze dus in de nieuwe versie van de update verholpen.

Daarnaast is er ook een probleem opgelost waardoor een app een willekeurige code met kernprivileges kan uitvoeren. Iets waar je niet op zit te wachten, dus.

Zo installeer je de update

Deze patch is voor de iPhone 8 en nieuwere modellen. Voor de iPad geldt dat je minimaal de 3de generatie Air of de 5de generatie van de gewone versie moet hebben. De Mac’s moeten minimaal uit 2017 komen.

Het bedrijf heeft ook updates uitgebracht voor de Apple TV en Apple Watch, maar het is onbekend of ook op die apparaten een dergelijk probleem is.

Om je iPhone, iPad of Mac te updaten ga je naar de instellingen. Vervolgens druk je op algemeen en Software-update. Als het goed is staat daar jouw update te wachten om geïnstalleerd te worden.