Apple geeft 7 handige iPhone-tips om je kinderen online te beschermen

Een groot deel van ons leven is inmiddels online en daarom is het prettig dat grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om veiligheid. Zo haakte Apple dus ook in op Safer Internet Day met deze zeven simpele maar fantastische tips in iOS 16 op iPhone of iPad om je kinderen online te beschermen.

Gisteren was het officieel Safer Internet Day waarbij Apple een hoop tips en trucjes gaf voor slimmer en veiliger internetgebruik. Daar richtte het bedrijf zich ook op de online veiligheid van je kinderen. Middels deze slimme werkwijze hoef je je niet zo enorm druk te maken over wat je spruiten zoal online aan het doen zijn.

Kinderen veilig online met iPad of iPhone dankzij Apple

Natuurlijk is Apple niet het enige bedrijf dat bezig is met de veiligheid van zijn gebruikers. Toch heeft het bedrijf in Cupertino gisteren een fijn aantal tips gepost voor ouders die zich wellicht zorgen maken over het internetgebruik van hun nakomelingen.

Da’s helemaal begrijpelijk als je nagaat dat volgens relatief recente cijfers van CBS 96 procent van alle kinderen sowieso dagelijks online zijn. En een evenzo groot deel heeft ook een account op een sociaal netwerk.

Het is dus daarom van belang om een beetje in de peiling te houden wat kinderen online doen. Dan is het zeker van belang dat we dat zo veilig mogelijk maken. Apple heeft daarom de Your Kids and Their Devices-sessie in het leven geroepen.

Een paar handige handvatten voor ouders door Safer Internet Day

Apple heeft daarvoor een aantal belangrijke iPhone- en iPad-features aangestipt. Hieronder vallen onder andere Delen met Familie, Apparaatvrije Tijd en Gemaakt voor Kinderen. De meeste van deze instellingen zijn te vinden op je iPad of iPhone onder de optie Schermtijd.

De fijne iPhone-voorbeelden op een rij:

iOS 16 heeft een verbeterde functie waarbij ouders direct ouderlijk toezicht kunnen instellen voor een account. In de checklist krijg je handige tips én kan je aangeven om de teugels voor die regels een beetje te laten vieren wanneer je kind ouder wordt.

Met Schermtijd krijg je een goed inzicht over hoe lang je kind bezig is met zijn of haar iPhone of iPad (overigens ook zeer handig voor volwassenen). Hiermee kan je beperkingen instellen voor wanneer je online kan en je apparaat kunt gebruiken. Met Apparaatvrije Tijd is het namelijk mogelijk om apps voor een bepaalde periode te blokkeren.

Dankzij Communicatielimieten bij de optie Schermtijd kan je als ouders ook aangeven met wie je kinderen communiceren. Daarbij heb je de optie om bepaalde personen te selecteren (of iedereen, maar da’s zeker niet wenselijk).

Content en Privacy-bescherming zorgt ervoor (een optie in Schermtijd) dat je kinderen op hun account niet toegang hebben tot alle apps. Deze bevatten bijvoorbeeld discutabele content, aankopen, downloads en privacygevoelige opties. Mocht je kind alsnog graag een bepaalde game willen downloaden, dan moet dat eerst even gevraagd worden.

In de App Store is er de optie te vinden dat er een prompt komt. Hierbij vraagt Apple of je een app echt wil aanschaffen. Je staat dus niet ineens voor verrassingen met vage apps en hoge kosten met in-game-aankopen. Daarnaast is er een Gemaakt voor Kinderen-sectie waarin alleen apps, en dus ook games gedownload kunnen worden die geschikt zijn voor kinderen. Hierbij kan je een bepaalde leeftijd aangeven en apps kiezen die geen data delen met de aanbieder.

iOS 16 op iPhone en iPad is per kind in te stellen

Ouders kunnen ook Communicatielimieten bedienen met betrekking tot individuen in het gezin. Tik hiervoor op de naam van het kind in de familiegroep. Zet vervolgens Communicatieveiligheid aan en daarna kun je aangeven dat er automatisch gecheckt wordt op gedeelde ‘gevoelige foto’s. Overigens werkt deze optie alleen voor Apple’s Berichten, dus hopelijk komt die optie er ook voor WhatsApp en dergelijke.

En enorm handig: met Deel op Alle Apparaten worden deze instellingen automatisch overgezet op alle apparaten die verbonden zijn met iCloud van je gezin. Natuurlijk kan je die vervolgens weer aanpassen voor elke gebruiker van het iCloud-account.

Het is dus makkelijk om door iOS 16 op iPhone of iPad ervoor te zorgen dat je kinderen (tot op zekere hoogte) heerlijk onschuldig kunnen genieten van het internet. Maar een oogje in het zeil kan nooit kwaad.