iOS als eerste op je iPhone hebben? Dat gaat je geld kosten

Sinds de release van iOS 16.4 heeft de iPhone een speciaal menu voor bèta’s. Je vindt dat onderdeel onder de algemene instellingen van je smartphone. Daar kun je alles regelen met betrekking tot bèta-updates als ontwikkelaar. Maar ontwikkelaars betalen daar ook al jarenlang geld voor, om dat te kunnen doen.

Voorheen was het zo dat je als ontwikkelaar een speciaal configuratieprofiel moest hebben om de iOS-updates te kunnen downloaden. Maar met het nieuwe menu is dat niet meer nodig. Dan kun je dus alles vanuit daar gaan regelen. Nieuws voor een ontzettend specifieke groep mensen dus, waarom is dit precies relevant?

iPhone-certificaten in de verkoop

Nou, deze verandering zorgt ervoor dat de eerdergenoemde configuratieprofielen (een soort iPhone-certificaat) niet meer nodig zijn. Die profielen worden veelal online aangeboden, waardoor ook mensen van buiten het ontwikkelaarsprofiel de iOS-update gratis konden binnenhalen. En dat is niet de bedoeling.

Want de licentie voor de bèta voor ontwikkelaars kost 99 dollar per jaar. Omdat dit privilege geld kost, is het niet de bedoeling dat mensen er gratis van profiteren. Dacht je dus in juni alvast over te kunnen stappen naar iOS 17, tijdens WWDC 2023? Dan hebben we slecht nieuws — tenzij je gaat betalen.

Betalen of wachten, net als de rest

iPhone-gebruikers die als eerste de nieuwe iOS-update willen binnenhalen, hebben twee opties: betalen of wachten, net als de rest. De nieuwe menu-optie werkt alleen wanneer je op je smartphone bent ingelogd met hetzelfde Apple ID dat bij Apple geregistreerd staat. En onthoud: aanmelden voor de openbare bèta is gratis.

Apple heeft in de afgelopen maanden ook werk gemaakt van websites die iPhone-certificaten voor iOS-ontwikkelaarsversies aanboden. Veel websites zijn inmiddels uit de lucht om problemen met het bedrijf te voorkomen. En nu ziet het er niet naar uit dat er nieuwe sites voor in de plaats komen dankzij deze wijziging.