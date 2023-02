Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

‘iPhone 15 krijgt USB-C, maar Apple maakt eigen standaard’

Driewerf hoera dat het 99 procent zeker is dat Apple de iPhone 15 uitrust met een USB-C. Dan kunnen we eindelijk ook opladers gebruiken die we waarschijnlijk toch al hadden liggen. Veel beter voor het milieu, vindt ook de EU. Apple zou Apple niet zijn als ze toch een manier vinden om er wat extra knaken uit je portemonnee te kloppen.

Het was enorm prettig dat telefoon- en gadgetfabrikanten vrijwel massaal overstapten op de USB-C-standaard. Los van snellere prestaties is de kans namelijk groot dat je altijd wel ergens een compatibel snoertje en oplader hebt liggen.

Apple geeft iPhone 15 waarschijnlijk een eigen USB-C-standaard

Volgens hardnekkige geruchten gaat Apple deze overstap naar USB-C wat lastiger maken als je in eerste instantie zou denken. Natuurlijk kan je een iPhone 15 dan opladen met een kabel en oplader van derde partijen, maar dat gaat waarschijnlijk niet zo rap als je denkt.

We zijn al van Apple gewend dat het ‘t Made for iPhone-programma heeft. ‘Made for iPod/iPhone/iPad’ betekent dat een elektronisch accessoire speciaal is ontworpen voor aansluiting op een iPhone, iPad en iPod. Apple zorgt er dan voor dat het voldoet aan de prestatiestandaarden van het bedrijf.

Fabrikanten betalen hiervoor een bedrag waardoor ze toegang krijgen tot bepaalde onderdelen en technologie van de techgigant uit Cupertino. Dat is echt ideaal als je het meeste uit je apparaten wilt halen. Het heeft echter ook een nadeel: die Made for iPhone-accessoires van Apple zijn vaak vrij prijzig (die van derde partijen zijn nog enigszins te overzien).

De kans is volgens de lekker ShrimpApplePro op Twitter dus zeer groot dat de laadsnelheden en dataoverdracht via USB-C vele malen minder snel is met niet-gecertificeerde producten voor iPhone 15.



Yeah usb-c with MFI is happening

Foxconn already in mass production accessories like EarPods and cables pic.twitter.com/1ka9CRlY93

Weer een extra flubbeltje van 30 euro?

Het is volkomen begrijpelijk dat Apple graag wil dat je alles uit je (toch al dure) apparatuur haalt. Het zou natuurlijk knullig zijn als je een telefoon van ruim 1000 euro aanschaft die qua prestaties niet veel beter is dan een toestel van 500 euro. Daarnaast weet je zeker dat MFI-accessoires je toestel niet slopen. En in alle eerlijkheid; er zijn nu al voldoende MFI-accessoires (voor Lightning) die niet meteen een arm en een been kosten.

Het enige waar wij ons zorgen over maken is in hoeverre snelheden ‘geknepen’ worden op non-MFI USB-C-accessoires voor de iPhone 15 en welke toekomstige, mesjogge dingen we dit keer gaan krijgen. Om een of andere reden zien we het wel weer gebeuren dat je voor de iPhone 15 of een nieuwe iPad weer flink geld moet ophoesten voor één of ander gek flubbeltje.

Maar goed, we zijn het ondertussen wel gewend.