Hoe de gloednieuwe iPhone 15 er waarschijnlijk uit komt te zien

We zijn nog maar vroeg in het jaar maar de geruchten over de iPhone 15 schieten uit de grond. Natuurlijk is Apple niet van plan enige van die nieuwtjes te bevestigen, maar het is wel het zoveelste lek dat zaken als een groter scherm en USB-aansluiting aankaart.

Het is gewoonweg frappant hoeveel informatie we ondertussen al hebben over de iPhone 15. De 14 ligt namelijk nog geen vier maanden in de winkel. Het is dus zeer goed voor te stellen dat mensen nog heel even wachten met het aanschaffen van een nieuw toestel.

De standaard iPhone 15 wordt een flinke joekel

In nieuwe gelekte renders (geplaatst op 9to5Mac) van de iPhone 15 wordt meteen duidelijk dat de telefoon een flink formaat krijgt. Het verschil met de 14 is overigens niet enorm, deze heeft een 6,06 inch-scherm en die van de ‘gewone’ iPhone 15 zou 6,2 inch worden. Het moge duidelijk zijn dat de iPhone 14 Plus en Pro Max wel groter zijn.

Daarnaast is het wel duidelijk dat de gehele iPhone 15-lijn het Dynamic Island krijgt. Dat is een hele goede zaak aangezien meer ontwikkelaars er gebruik van zullen maken. Vooralsnog hebben alleen de iPhone 14 Pro en 14 Pro Max deze feature.

Er is ook zeker goed nieuws voor mensen die het gekloot met verschillende kabels beu zijn. Zoals verwacht stapt Apple over op USB-C. Dat komt ook wel enigszins door dat de EU het fabrikanten verplicht heeft gesteld om altijd deze nieuwe oplaad- en datastandaard toe te passen. USB-C is al te vinden op verschillende iPads.

Camerabultje zou groter kunnen zijn

Verder hoeven we geen schokkende ontwerpveranderingen voor de iPhone 15 te verwachten. Zo is de achterkant van de telefoon vrijwel hetzelfde gebleven. Verwacht wordt dat Apple weer een vergelijkbare camera-set-up van de vorige iPhones gaat gebruiken. Het zou echter wel goed kunnen dat de ‘camerabult’ iets groter wordt vanwege de periscooptechnologie dat het bedrijf uit Cupertino zou gaan gebruiken. Of dat daadwerkelijk het geval is, is lastig te zien op de 3D-renders.

De iPhone 15 is zonder enige twijfel al in de laatste fase van ontwikkeling en de kans is zeer aanwezig dat de eerste exemplaren op heel korte termijn al in productie gaan. Wanneer dat gaat gebeuren verwachten we zeker nog meer lekken en details. Niet alleen vanaf de productielijn, maar zeker ook door fabrikanten van iPhone 15-accessoires.