Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Geruchten wijzen op iPhone 15 Pro met exclusieve donker rode kleur

Het lijkt erop dat Apple van plan is de iPhone 15 Pro in tenminste één nieuwe kleur aan te bieden. Het gaat om een donkerrode kleurenoptie, eentje die we nog niet eerder gezien hebben. Dat Apple dit zou kunnen doen is niet zo vergezocht; per generatie iPhones introduceert het bedrijf meestal een niet eerder gebruikt pigment en een rode kleur ligt voor de hand.

De redactie van 9to5Mac brengt het nieuws, en laat ook meteen weten wat voor kleurencode toegewezen is aan dit model: #410D0D. Mocht je de kleur op de foto niet goed kunnen zien, dan kun je hem via een online kleurengenerator opzoeken. In dit geval wordt deze kleur officieel Dark Sienna genoemd.

iPhone 15 Pro in nieuwe rode kleur

Voor de iPhone 14-lijn introduceerde Apple eveneens een nieuwe kleurenoptie. Dit was de diepe, paarse kleurenvariant. Die kleur is wel helemaal hip, aangezien andere smartphonefabrikanten hem ook aanbieden. Onder meer Samsung biedt een soortgelijke kleur aan binnen de Galaxy S23-lijn die deze maand verscheen.

Dat de iPhone 15 Pro Dark Sienna als rode kleuroptie kan krijgen, is niet de enige, mogelijke verandering aan de buitenkant. Naar verluidt wil Apple de smartphones tevens een chassis van titanium gaan geven. Dat is een ontzettend licht en stevig materiaal. Wie weet hoe mooi dat staat bij deze opvallende kleur.

Renders vertellen meer over het design

Eerder deze week lekten er ook al een aantal CAD-renders van de iPhone 15 Pro. Daardoor hebben we een beter idee hoe de smartphone eruit komt te zien. Dergelijke renders laten niet de volledige smartphone zien. Maar op basis van deze informatie kunnen hoesjesmakers wel alvast aan de slag, bijvoorbeeld.

De volgende generatie iPhone lijkt rondere hoeken te gaan krijgen, evenals een grotere cameraheuvel en een USB-C-poort. Dat zijn allemaal dingen waar je als fabrikant van kleurrijke hoesjes rekening mee moet houden. Ook zou het apparaat knopjes gaan krijgen die je ontzettend fijn en snel kunt indrukken.

9to5Mac