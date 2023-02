Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15 Pro Max gaat kennelijk op dieet (en het werd eens tijd)

Geruchtenmakers laten weten dat de body van de iPhone 15 Pro Max wellicht iets dikker gaat worden dan die van de 14 Pro Max. Maar voor één onderdeel geldt dat Apple toch een soort technische dieet hanteert. Dat betekent dat over het algemeen de premium smartphone minder ruimte in je broekzak of tas inneemt.

Hoe kan dat dan precies? Nou, uit recente CAD-renders blijkt dat het camera-eiland op de achterkant wat kleiner in omvang is. CAD-renders geven vaak een goed beeld van hoe een nieuwe iPhone eruit komt te zien. De beelden zijn niet perfect, maar wel goed genoeg voor hoesjesmakers om alvast mee te werken.

iPhone 15 Pro Max een beetje op dieet

De renders zijn dit keer gepubliceerd door Twitter-gebruiker Ice Universe. De afmetingen van de iPhone 15 Pro Max worden naar verluidt 159,86 mm (hoogte) bij 76,73 mm (breedte). Ter vergelijking: de iPhone 14 Pro Max heeft afmetingen van 160,7 mm bij 77,6 mm. Dat scheelt dus een paar millimeter over het algemeen.

De algemene dikte neemt toe van 7,85 mm naar 8,25 mm. Dit geldt dus alleen voor de body; de geruchtenmakers nemen daarbij het camera-eiland niet mee. Als we die bump op de achterkant ook meerekenen, dan komen we uit op een ander verschil. De iPhone 15 Pro is dan 11,84 mm dik, ten opzichte van 12,03 voor de 14.



Exclusive:iPhone 15 Pro Max(or iPhone 15 Ultra) pic.twitter.com/khFUS2jKjC — Ice universe (@UniverseIce) February 25, 2023

De camerabump is wat kleiner

Het eiland van de camera op de iPhone 15 Pro Max is 3,59 mm dik, terwijl die op de iPhone 14 Pro Max 4,18 mm dik is. Dat scheelt dus ongeveer 0,6 mm. Hoe Apple dit voor elkaar krijgt, weten we nog niet. Mogelijk zitten bepaalde onderdelen wat dieper in de body. Maar dat is speculatie onzer zijde.

Verder valt op dat deze renders rekening lijken te houden met de recente geruchten over de rondere hoeken op de aankomende iPhones. Of dat is vanwege dat gerucht of omdat Apple dat daadwerkelijk van plan is, is nu nog onduidelijk. Maar dat gaan we dit jaar ongetwijfeld nog vaker tegenkomen.

