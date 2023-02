Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

De grote veranderingen die de iPhone 15 Pro ondergaat

Ondanks het feit dat het nog maanden duurt voordat Apple de iPhone 15 Pro aankondigt, is het geruchtencircuit er al lange tijd mee bezig. Geruchtenmakers melden verschillende dingen over het aankomende toestel. En soms komen we dezelfde nieuwtjes tegen, waardoor die geruchten wat hardnekkiger lijken.

Zo kwam eerder aan het licht dat de iPhone 15 Pro een aangepast design gaat krijgen, ten opzichte van de iPhone 14 Pro. Deze week komt naar voren dat meerdere bronnen dat gerucht bevestigen, aldus het Twitteraar AppleShrimpPro. De gebruiker lekt vaker informatie over Apple-producten, en heeft het ook soms eens mis.

iPhone 15 Pro met aangepast design

Waar zijn de bronnen van de geruchtenmaker het dan over eens? Nou, de randen op de iPhone 15 Pro moeten een stuk dunner worden. En dat terwijl het scherm op de smartphone niet kleiner of groter wordt. Daardoor houden we wellicht een ietwat compactere iPhone over, als dit gerucht daadwerkelijk klopt.

Daarnaast zou het scherm van de iPhone 15 Pro ietwat gebogen zijn, net als op de Apple Watch. Dat konden de meerdere bronnen van AppleShrimpPro niet samen bevestigen, maar dat zou niet vreemd zijn. De iPhone is nog vroeg in ontwikkeling, waardoor de plannen van Apple dus nog kunnen veranderen.



En hoe zit het met de andere modellen?

Verder denken we naast de iPhone 15 Pro ook al wat dingen te weten over de 15 en 15 Plus. Naar verluidt krijgen deze toestellen de beschikking over het Dynamic Island. Dit is een onderdeel dat nu alleen weggelegd is voor de Pro en Pro Max. Ook moeten alle iPhones dit jaar een scherm krijgen dat helderder ingesteld kan worden.

Verder zouden de reguliere modellen dezelfde 48-megapixelcamera krijgen als op de huidige Pro-versie. Maar de telelens blijft voorlopig exclusief voor de Pro-modellen. Datzelfde geldt voor de LiDAR-scanner en de optische zoomopties. Net als altijd reageert Apple niet op de geruchten.

