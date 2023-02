Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Deze iPhone 14-cover moét je hebben als je van The Office houdt

Er zijn mensen die een gruwelijke hekel hebben aan een cover voor hun iPhone 14. Wij zijn liever wel superzuinig op onze toestellen. En nu je hele coole covers hebt met onder andere personages van The Office, is de keuze bij ons snel gemaakt. OMT-redacteur Dennis Mons móét er een hebben.

Even los van het feit dat je toch best dure iPhone wel wat bescherming kan gebruiken, heeft een cover ook een ander doel. Het is een fantastische manier om jezelf uit te drukken, of aan te geven wat je voorliefdes zijn. Dat je bijvoorbeeld fan bent van Star Wars, of in dit geval The Office.

The Office en iPhone 14 zijn een perfect koppel

Vorige week kondigde het bedrijf Casetify de samenwerking aan met de immens populaire tv-show The Office. Het gaat hierbij om de Amerikaanse versie die zich afspeelt op het kantoor van Dunder Mifflin.

Het aanbod is in ieder geval enorm. Zo kun je kiezen uit bijvoorbeeld kantoorbadges van veel van de populairste personages als Michael Scott, Creed Bratton, en natuurlijk Dwight Schrute. Mocht je echter een eigen Dunder Mifflin-badge op je telefoon willen, dan je die laten maken.

iPad, AirPods en MagSafe ook beschikbaar

Casetify biedt echter niet alleen covers en cases voor de iPhone 13 en 14. Ook heeft het bedrijf een flink aanbod met het The Office-thema voor AirPods, MagSafe-accessoires, en iPad in verschillende formaten. Wees er overigens rap bij en je kan ook nog snel een cover scoren van Kevin’s Famous Chili voor een Pixel 7.

Echt heel goedkoop zijn de covers en cases echter niet. De goedkoopste kosten zo rond de 60 euro en de duurste zo rond de 75 euro. Maar aangezien het Limited Editions zijn, heb je wel in één klap een behoorlijk unieke telefoon of bijvoorbeeld iPad.

🏢 Wat is The Office? De serie The Office is een mockumentary-stijl sitcom die het dagelijks leven volgt van de werknemers van Dunder Mifflin, een papierbedrijf gevestigd in Scranton, Pennsylvania. De show debuteerde in 2005 en liep negen seizoenen lang. Het kreeg een cult-aanhang vanwege de eigenzinnige personages, aparte humor en satirische kijk op de bedrijfscultuur. De show was gebaseerd op een Britse serie met dezelfde naam, gecreëerd door Ricky Gervais en Stephen Merchant.