De iPhone 14 Pro is ruim 20% sneller dan de Samsung Galaxy S23 Ultra

Vorige week maakte de wereld officieel kennis met de Samsung Galaxy S23 Ultra. Een Android-vlaggenschip met de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 die voor ongekende prestaties zorgde. Maar beter dan de iPhone 14 Pro doet het toestel het niet. In tegendeel zelfs.

Hoewel de Samsung Galaxy S23 Ultra nog niet volop gebruikt wordt, duikt er vandaag al wel een fascinerende benchmark op. Wat blijkt? Het Android-vlaggenschip is, ondanks zijn imposante chipset, ruim 2 procent langzamer dan de iPhone 14 Pro. Maar op welk vlak?

iPhone 14 Pro ruim 20% sneller dan Samsung Galaxy S23 Ultra

Volgens een score op Geekbench (via CompareDial), een bekend platform voor benchmark-scores, is de strijd tussen Apple en Samsung niet spannend. Althans, op gebied van rekenkracht en prestaties.

Hoewel de Samsung Galaxy S23 Ultra voldoende rekenkracht heeft, is hij omgerekend 21,02 procent langzamer dan de iPhone 14 Pro. Het gaat hierbij om de single-core-prestaties van beide toestellen. Om het verschil in kaart te brengen lees je hier een overzicht:

Toestel Single-core score Geekbench 5 Galaxy S22 Ultra 926 Galaxy S22 1047 Galaxy S22+ 1098 Galaxy S23 1473 Galaxy S23 Ultra 1480 Galaxy S23+ 1500 iPhone 13 1698 iPhone 13 mini 1699 iPhone 13 Pro 1710 iPhone 13 Pro Max 1710 iPhone 14 1724 iPhone 14 Plus 1725 iPhone 14 Pro Max 1872 iPhone 14 Pro 1874

Zoals gezegd gaat het hier om de single-core-prestaties van alle toestellen. Als het op multi-core aankomt is het verschil iets kleiner. Dan scoort de Samsung Galaxy S23 Ultra 4584 punten waar de iPhone 14 Pro 5384 punten pakt. Een verschil van 14,86 procent, dus.

Speciale chip van Qualcomm

Hoewel de benchmark boekdelen spreekt, gaat de Samsung Galaxy S23 Ultra er wel op vooruit. Nadat Europese consumenten jarenlang de eigen Exynos-chip voorgeschoteld kregen, stapt het Zuid-Koreaanse bedrijf ook hier over op de chips van Qualcomm. Chips die de afgelopen jaren hebben bewezen aanzienlijk beter te werken dan de concurrent.

De Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 is een mooie introductie. Niet alleen voorziet Samsung zijn gebruikers met de krachtigste chips van Qualcomm, maar heeft het deze ook geoptimaliseerd voor zijn eigen Galaxy-toestellen. De For Galaxy-editie, zoals de chip heet, werkt hierdoor beter samen met de hardware. Dat zie je terug in prestatieverbetering (gaming en AI), maar ook in de accuduur (20 procent langer).

Ondanks het feit dat de iPhone 14 Pro een stuk sneller is dan zijn Android-tegenhanger, is de ontwikkeling prettig. Het laat zien dat bedrijven naar Apple kijken als voorbeeld en de chipset beter samen laat werken met de overige hardware. Iets dat, wat mij betreft, alleen maar voordelen geeft voor de markt an sich.