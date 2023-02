Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Stap iPhone 13 naar iPhone 14 toch een stuk groter dan je denkt

De iPhone 14 is eigenlijk de iPhone 13, met hier en daar wat kleine verschillen. Als je allerlei reviews en ervaringen leest over het reguliere model dat eind vorig jaar uitkwam, dan waren gebruikers daar niet over te spreken. Dat komt onder meer door hetzelfde design en het feit dat Apple dezelfde processor gebruikt.

Daardoor leeft het dat Apple simpelweg een luie update verzorgd heeft van de iPhone 13 en 14 en het daarna wel welletjes vond. Maar is dat wel een eerlijk beeld? Uiteraard vindt het bedrijf zelf van niet, zo blijkt uit een interview met de Sidney Morning Herald. Die ging in gesprek met de senior iPhone-designer, genaamd Richard Dinh.

iPhone 14 geen grote stap vooruit vanaf de 13?

En ergens heeft Apple een punt, maar niet op het gebied waar je wellicht op hoopte. Niemand kan ontkennen dat er weinig technische en optische verschillen aanwezig zijn tussen de iPhone 14 en iPhone 13. Maar onder de motorkap is er wel degelijk iets belangrijks veranderd, dit keer in het kader van duurzaamheid.

Wat heeft Apple dan precies veranderd ten opzichte van de iPhone 13? De iPhone 14 beschikt over een gecentraliseerde aluminium constructie. Het moederbord en de andere componenten zijn dit keer niet aan het glas aan de voor- of achterkant vastgemaakt. Daardoor kunnen reparaties gemakkelijker en duurzamer uitgevoerd worden dan voorheen.

Gemakkelijker te repareren dan vroeger

Bij de oudere iPhone-modellen, sinds de iPhone 8, is het zo dat de glazen achterkant aan die componenten vastzit. Om dan bij die interne onderdelen te komen, moest je eerst het display verwijderen, bijvoorbeeld. Hoe dieper je in de iPhone 13 te werk moest gaan, hoe meer onderdelen je moest verwijderen. Dat hoeft dus niet meer bij de iPhone 14.

Repareren kost daardoor ook minder. Voorheen waren die kosten 579 dollar bij de iPhone 13. Dat is nu 275 dollar. Dankzij dit nieuwe design is het toestel ook nog veertig procent lichter, omdat er geen koperlegering voor het koelen aanwezig is. Ook zie je dus niet alles, er zijn wel degelijk dingen veranderd.

