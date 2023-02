Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Icoon Apple Lisa 1: gaat onder hamer en kost je een dure auto

In de geschiedenis van Apple zijn er een aantal computers die iconisch zijn. Maar wellicht is Lisa 1 wel een van de grootste omdat het zo een obscuur stukje tech is. Er wordt er weer één verkocht, maar wees gewaarschuwd: dit apparaat kost een flinke duit, en da’s terecht. Dit item is uniek.

Apple heeft vaak briljante uitvindingen gehad, die niet goed uitpakten. De Lisa 1 was er één van. De Lisa 1 was een vroege personal computer van Apple die in 1983 werd uitgebracht. Het was een revolutionair apparaat vanwege de grafische gebruikersinterface, de muis en de WYSIWFYG-tekstverwerker (What You See Is What You Get). En je kan haar nu aanschaffen. En nee, ze wordt niet goedkoper dan de eerste iPhone in originele verpakking. Maar het komt in de buurt.

De nutteloze Apple Lisa 1 bleek een flop

Lisa was verreweg van een succes. Het apparaat was te duur en had niet genoeg software om aan te slaan, waardoor ze werd vervangen door de goedkopere en populaire Apple Macintosh. Overigens gaat daar ook een exemplaar van onder de hamer. Maar dat terzijde.

Dat de Lisa 1 een flopje was (sorry Lisa), heeft weinig invloed gehad op de prijs van dit uniek stukje tech. Niet alleen is de goudgele computer (handig voor rokers) een unicum om te bezitten, dit exemplaar is helemaal one of a kind. Deze Lisa is namelijk gemaakt voor de toenmalige COO van Apple: Del Yocam. Een mooi gegraveerd naamplaatje maakt het voorwerp nog begeeriger.

Voor een Apple-fan en techliefhebber is dit dus een computer die je achter glas neerzet om te bewonderen. Je hebt er verder bar weinig aan, maar het heeft een verhaal, fantastische componenten én accessoires die inmiddels lastig te vinden zijn.

Absurd complete set

Deze Lisa 1, die écht van Yocam is geweest, komt met de originele stroomkabel en Apple-muis (modelnummer A9M0050, serienummer: 000550). Het Apple Lisa-toetsenbord in OEM-doos (modelnummer A6MB101, serienummer 1002458). Maar ze heeft ook twee externe Apple ProFile-harde schijven in OEM-dozen, en de Lisa Applications Software Bundle (LisaWrite, LisaProject, LisaList, LisaGraph, LisaCalc en LisaDraw). En dat laatste allemaal in de originele OEM-doos.

Met andere woorden: dit is een sexy stukje technologie om van te kwijlen. De kleine kink in de kabel is echter wel de prijs. Verwacht wordt dat ze 65.000 dollar opbrengt, maar we hebben het vermoeden dat die prijs nog wel wat hoger uitpakt.