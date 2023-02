Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Teardown HomePod (tweede generatie) zet verbetering in schijnwerpers

Hoewel de tweede generatie HomePod-speaker al prima updates aanbiedt, huisvest het apparaat nog een belangrijke verrassing. Het is het type waar je wel vaak op hoopt, maar niet altijd krijgt. Gelukkig hebben we de vrouwen en mannen iFixit om ons daarop te wijzen, met een gloednieuwe teardown.

Die teardown kun je in z’n geheel op YouTube bekijken. Met drie minuten duurt de productie niet ontzettend lang, terwijl je toch een interessant kijkje onder de motorkap voorgeschoteld krijgt. Want wat blijkt: de nieuwe HomePod is een stuk duurzamer dan zijn voorganger, waardoor repareren een stuk gemakkelijker is.

HomePod duurzamer dan voorheen

Dat blijkt toch wel een beetje een thema te zijn bij Apple. Gaat het niet om de nieuwe iPhone, dan gaat het wel om zijn slimme speaker. Of Apple dit nu daadwerkelijk doet voor het milieu of om kosten te besparen, maakt niet uit. Want het resultaat is hetzelfde: de producten van het bedrijf worden steeds duurzamer.

Dit is een grote verbetering ten opzichte van vier jaar geleden. Toen werd de HomePod vastgemaakt met lijm. Dit keer maakt Apple gebruik van schroefjes. Je hebt dus alleen maar een goede schroevendraaier nodig om binnen te komen. En de speaker daarna uit elkaar halen lijkt ook een peulenschil te zijn.

Een heel groot koellichaam

Uit de video komt tevens naar voren dat de Apple HomePod (2023) beschikt over een groot koellichaam. Waarom zou Apple dat doen? Nou, het bedrijf vindt een goede audiobeleving belangrijk en warmte kan audio vervormen. Een groot koellichaam kan ervoor zorgen dat alles netjes en schoon blijft klinken.

iFixit meldt dat de speaker dus ontzettend gemakkelijk uit elkaar te halen is. Daardoor denkt het platform ook dat die eenvoudig te repareren is. Wat nog roet in het eten kan gooien is of Apple speciale software gebruikt om onderdelen te beperken. Daar weten we nu nog niets over — dat komt mogelijk op een later moment.

