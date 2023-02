HomePod van de toekomst kan wel heel bijzonder ontwerp krijgen

Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het intrigerende ontwerp van de HomePod van de toekomst

Hoewel de tweede-generatie HomePod pas net is verschenen, lijkt Apple alweer naar de toekomst te kijken. Het Amerikaanse bedrijf heeft een patent toegewezen gekregen waarin een slimme speaker met een wel heel bijzonder ontwerp te zien is.

Slimme speakers hebben praktisch gezien bijna allemaal een zelfde ontwerp. Natuurlijk zijn er wat afwijkende elementen te ontdekken, maar het komt allemaal een beetje op hetzelfde neer. Apple wil daar, volgens zijn eigen patent, op intrigerende wijze verandering in brengen. Iemand interesse is een buigbare HomePod die om een oppervlakte geslagen kan worden?

HomePod van de toekomst?

Flexible Speakers, dat is de naam die Apple het patent gegeven heeft. Het gaat om een variant van de HomePod die consumenten kunnen buigen. Hierdoor zou het dus zomaar kunnen zijn dat jij straks je slimme speaker om een oppervlakte heen mept. Net als die kekke bandjes van vroeger.

We laten er lekker de verbeelding op los, want Apple zelf lijkt er in 10.000 woorden verdomd weinig over te vertellen. Het legt bijvoorbeeld wel het nut van een dergelijke speaker uit, maar zegt niet waar jij die HomePod het beste kunt gebruiken.

Denk aan laptops, smartphones of zelfs aan wearables

“Speakers met flexibele componenten kunnen een makkelijke integratie in een tal van productcategorieën bieden”, zo is in het patent te lezen. “Denk aan laptops, smartphones of zelfs aan wearables.” In dat laatste geval zal een dergelijke speaker, mits alles op de juiste manier benadert wordt, bijvoorbeeld een Apple Watch-bandje kunnen vervangen.

Kans lijkt klein

De oplossing lijkt duidelijk te zijn, een buigbare HomePod klinkt fantastisch. Maar laten we eerlijk zijn dat een dergelijke speaker een machtige fantasie is. De praktijk ziet er waarschijnlijk anders uit.

De buigbare speakers zullen zich beperken tot de binnenkant van een laptop of een smartphone. Maar goed, een mens mag dromen. Een HomePod in de woonkamer hebben slaan die je tijdens een rondje hardlopen om de pols ramt klinkt gewoon intrigerend. En ik zou het maar al te graag proberen.