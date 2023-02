Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom jij je nieuwe HomePod (ook) niet op een houten tafel wil zetten

De eerste HomePod van Apple had de nare gewoonte vreemde, witte ringen achter te laten op bepaalde houten tafels. Dat komt door de siliconen voetjes van de slimme speaker, die moeten helpen met het dempen van de trillingen. Nu is er een nieuwe versie van dat product beschikbaar; gaat dat wel goed?

Hoe zat het ook alweer? Nou, in 2018 kwamen eigenaren van zo’n HomePod er snel achter dat die voetjes dus witte ringen achterlaten op sommige houten oppervlakten. Dat heeft te maken met een chemische reactie die plaatsvindt tussen de siliconen basis, het type hout en de trillingen van de subwoofer.

HomePod niet op je houten tafel plaatsen

Dit probleem doet zich gelukkig niet voor bij de mini-variant, maar hoe zit het met de HomePod die dit jaar verschijnt? Uit de eerste recensies blijkt dat dit fenomeen de tand des tijds doorstaan heeft. Maak je je dus zorgen over die witte ringen, zet hem dan alsjeblieft niet op de houten tafel of kast.

Apple heeft hier zelfs een ondersteuningsdocument aan gewijd, om uit te leggen wat gebruikers hieraan kunnen doen. De witte ringen trekken – als het goed is – zelf na een paar dagen weg. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet je de kast, plank of tafel even goed schoonmaken en je HomePod daar ver vandaan houden.

Zet die speaker ergens anders neer

Om te voorkomen dat dit een wekelijks ritueel wordt, kun je het beste de HomePod op een andere plek neerzetten. Apple weerhoudt je er niet van om de speaker op houten oppervlakten te plaatsen. Maar dan moet je er dus rekening mee houden dat je geregeld staat schoon te maken. Het is maar net waar je zin in hebt.

Helaas geeft Apple verder geen tips voor een alternatieve plek. Heb je alleen houten oppervlakten in huis, dan kun je misschien een doek of onderzetter neerleggen. Maar goed, zo’n extra laag kan effect hebben op de audiokwaliteit, en dat wil je natuurlijk ook niet. Lastig, lastig; dan misschien toch een standaard of een muurbeugel?

